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中央宣传部、教育部、共青团中央部署

在全国中小学开展“我爱祖国，同唱国歌”活动

2019年06月07日07:52  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京6月6日电  （记者赵婀娜）为隆重庆祝中华人民共和国成立70周年，中央宣传部、教育部、共青团中央近日印发通知，部署在全国中小学组织开展“我爱祖国，同唱国歌”活动。

　　通知指出，“我爱祖国，同唱国歌”活动是庆祝新中国成立70周年“我和我的祖国”群众性主题宣传教育活动的重要组成部分，通过组织同唱国歌和爱国歌曲，在各地中小学唱响爱党爱国爱社会主义的时代主旋律，营造礼赞新中国、奋进新时代的浓厚氛围，引导激励广大青少年做担当民族复兴大任的时代新人，做德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

　　通知指出，活动从5月底开始至10月底结束，包括组织学唱国歌、校园歌唱比赛、创作同唱国歌和爱国歌曲视频作品、优秀作品评选展播等环节。各地中小学要组织学生学好唱好国歌，推动升国旗、唱国歌规范化仪式化。活动将在央视网设立专门网页，开展优秀视频作品网络评选，评选出的优秀作品将在中央和地方电台电视台以及各类网络平台、社会媒介展示播放。

　　通知强调，各地党委宣传部、教育工作部门和共青团组织要加强领导，动员各方面积极参与、精心设计、周密安排，确保活动有序开展、掀起热潮；要突出思想内涵，体现仪式感庄严感，引导青少年学生在广泛参与、亲身体验中厚植爱国主义情怀；要通过举办活动，营造共庆祖国华诞、共享伟大荣光、共铸复兴伟业的浓厚氛围。


　　《 人民日报 》（ 2019年06月07日 03 版）
(责编：袁勃)
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