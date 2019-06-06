今年北京59209人报名高考 全市共设89个考点

资料图：2018年北京某高考考点前，考生准备入场。（刘丹/摄）

人民网北京6月6日电（熊旭 李依环）6月7日至8日，2019年高考大幕将正式拉开，高职单独招生考试同期进行。北京教育考试院介绍，北京今年高考报名人数为59209人，共设17个考区，设置89个考点。

多个考点名称易混淆 考生注意细心分辨

记者注意到，在今年北京市89个高考考点中，有多处名称相似，有些考点校的名称仅有细微差别甚至仅一字之差。北京教育考试院提醒考生，要提前记牢考点位置，不要因混淆名称而走错考点校或考点校校区，确保按时参加考试。

据悉，北京市东城区、丰台区、朝阳区等地的考生、家长目前陆续可以前往考点校进行“踩点”，提前了解行车路线，熟悉考点周围环境。海淀区在今日下午16点后，考生、家长可前往考点熟悉情况。值得注意的是，考生不可以进入考点学校内。

北京教育考试院提醒，一般情况下，考生在本区考点校参加考试。因此，考生要清楚自己在哪个区报考，就能避免错误地前往其他区考点。考生可在考试前熟悉考点所在位置，科学合理设计出行方式及路线，提前安排好出行时间。

本科一、二批合并为普通批 考生可填报16所高校

今年起，北京市本科一批与本科二批将合并为本科普通批。本科普通批设置为平行志愿，考生可以填报16所平行志愿高校，每个志愿高校设置6个志愿专业，考生填报时须注明是否服从院校内专业调剂。2020年起，北京高考不再分文理科。

此外，今年北京也正式实施艺术类招生志愿设置和录取改革。和往年政策相比，主要变化包括：艺术类招生实行分段录取；美术类院校（专业）使用美术统考成绩作为专业成绩录取的，实施平行志愿投档录取；艺术类本、专科批次的录取仍然分别和本、专科提前批录取同期进行。

记者梳理发现，继2018年高考报名人数10年间首次回升后，今年北京高考报考人数再次下降。同时，北京今年继续实施进城务工人员随迁子女在京参加高职招生考试政策。今年共548人提出申请，经审核，符合条件并报名高考的人数为373人。

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