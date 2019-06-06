北京物资学院2019年全日制本科生招生章程

一、学校名称：北京物资学院

英文名称：Beijing Wuzi University

缩 写：BWU

二、学校隶属：北京市

三、学校性质：公办普通高等学校，学校代码：10037

四、培养目标：以立德树人为根本，培养知识、能力和素质协调发展，适应国家经济社会发展需要，具有社会责任感、国际视野和创新精神的复合型、应用型人才。

五、办学层次：研究生、本科生

六、联系方式

七、录取体制：学校招生录取工作执行教育部规定的“学校负责、招办监督”的录取体制，并在各省、自治区、直辖市招生管理部门统一组织下进行。

八、录取批次：具体以当地省级招生主管部门公布批次为准。

九、录取原则：

1．学校按照教育部当年招生工作规定，坚持“公平竞争、公正选拔、德智体美全面考核、综合评价、择优录取”的原则。

2．根据各省、自治区、直辖市生源情况和投档规则确定提档比例，提档比例一般不超过招生计划的105%。

3．学校招生不限定男女比例，对应届生和往届生同等对待。对考生身体健康状况的要求，按照教育部、原卫生部、中国残疾人联合会印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》和人力资源社会保障部、教育部、原卫生部《关于进一步规范入学和就业体检项目维护乙肝表面抗原携带者入学和就业权利的通知》规定执行。

4．采取网上录取方式，严格执行招生计划，按照考生志愿从高分到低分择优录取。

5．对进档考生的专业安排，采取分数优先原则。专业志愿之间没有级差。对享受加分政策的考生，按教育部的规定加分提档，在专业录取时对加分予以认可。

如有同分进档而又有选择专业或录退档的情况，按以下顺序进行选择：专业志愿、单科成绩（文科考生依次比较语文、数学、外语和文科综合，理科考生依次比较数学、语文、外语和理科综合；商务英语专业依次比较英语、语文、数学和文科/理科综合）。

6.商务英语专业只招收英语语种考生。报考商务英语专业的考生，如所在省级招办组织英语口试，考生须参加口试且成绩合格。

7．“双培计划”、“外培计划”按照北京市教育委员会、北京教育考试院相关政策规定执行。其中，报考“外培计划”的考生要求高考英语单科成绩不低于110分。

8．江苏省按照该省普通高校招生录取相关文件精神执行。学校对江苏考生选测科目的要求：考生在历史、物理中选择一门，另一选测科目不作要求；对考生学业水平测试科目等级要求：选测科目均达到B及以上，必测科目合格；进档后排序规则采用“先分数后等级”的方法。

9．浙江和上海考生须满足学校2019年相应专业对选考科目的要求，学生的高中综合素质评价在同排位考生录取专业时参考。

十、收费标准：学生一律按学年缴纳学费和住宿费。学校严格执行北京市物价管理部门审定的收费标准。授予经济学、管理学、法学学士学位的专业，每生每学年学费4200元；授予工学和理学学士学位的专业，每生每学年学费4600元；授予文学学士学位的专业，每生每学年学费5000元。每生每学年住宿费分为750元、1200元、1300元和1500元四档，住宿标准视当年具体情况而定。

十一、学生资助政策：学校设置新生奖学金，高考成绩优异者可按照学校当年政策获得新生奖学金。学校实行奖学金制度，德智体美全面发展的学生可获得奖学金。对贫困学生学校帮助其申请国家助学贷款，学校还通过组织学生开展勤工助学活动等多项助学措施，保障勤奋刻苦的学生完成学业。

十二、学校公共外语只开设英语，非英语语种考生进校后须改学英语。

十三、学校按照教育部要求预留一定计划，用于调节各地统考上线生源的不平衡。

十四、新生报到后学校将对录取学生进行资格复查，凡不符合招生规定或有舞弊行为的学生，将取消其入学资格。

本章程若与国家法律、法规和上级有关招生政策相抵触，以国家法律、法规和上级有关政策为准，由学校本科招生办公室负责解释。

来源：北京物资学院本科招生办公室

(责编：曹雯(实习生)、熊旭)