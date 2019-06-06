原标题：记者探访高考考点：钟表被取下 所有字迹被遮挡

明天，本市近6万考生将走进全市89个考点。记者上午探访发现，学校的高考备考保障工作已经基本就绪，正在对考场做着最后的检查。

记者来到北京市第一〇一中学考点，门口已经拉起了“全国统一高考北京市第一〇一中学考点”的横幅。教学楼附近的大屏幕上，“信守诺言 诚信考试”“严禁携带手机等通讯工具”“高考考试时间及科目安排”的字样也已经在屏幕上滚动播出。

上午8时，教师们开始在考场贴准考证。据教师介绍，今年贴准考证时，在细节上有了改进，将以往的透明胶改为了双面胶，“我们发现，之前用透明胶的时候，有的贴得不结实的可能撑不到两天。改成双面胶，花的时间长点儿，但是保险。”准考证贴完之后，学校还会安排专门教师对考场进行再检查，比如确保所有字迹部分被遮挡、钟表被取下等，“连暖气片后边也会再检查，确保没有纸片。”下午，考试院的工作人员还会对考场进行再验收。

针对今年高考期间可能出现的雨水天气，学校也做了充足的预案。一方面，学校会提前为考生准备好备用雨伞，另一方面，学校也在考场专门设置了雨伞放置处，防止雨水被带进走廊，造成地面湿滑，带来安全隐患。

据了解，今年海淀区共有12565人报名参加高考，仍然是全市考生最多的区，占全市考生总数的21.22%。今年全区共设置18所考点校，413个考场。每所考点校均设置文科和理科考场，并单独设置两个备用考场。

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考场出现特殊情况怎么办？

1.丢失身份证或临时忘记携带身份证

身份证是考生参加考试的必要证件。如临考前不慎丢失，考生要立即向户籍所在派出所申办临时身份证，持临时身份证参加考试。

如考生临时忘记携带身份证，要在考前向监考教师报告，经考点领导小组批准，可先参加考试，但在下场考试前要向监考教师交验身份证。

2.丢失准考证或临时忘记携带准考证

准考证是考生参加考试的必要证件。如临考前不慎丢失，考生要先向所在中学或街道办事处写出书面材料，说明丢失准考证的原因和经过，由所在中学或街道出具证明后到所在区高校招生办公室办理挂失及补办手续。

如考生临时忘记携带准考证，要在考前向监考教师报告，经考点领导小组批准，可先参加考试，但在下场考试前要向监考教师交验准考证。

3.考生走错考点或交通堵塞，不能按时到达

考生遇到交通堵塞时可出示准考证求得交通部门或交通警察的帮助。

近年来，求助考生一般都能得到帮助。因此，考生遇到这类情况不要惊慌失措，要积极寻求帮助。开考15分钟后，考生不得进入考点参加当科考试。

4.考试期间考生患疾病或遇有交通事故

由于入学考试及其他有关专业的加试都不允许补考，因此遇此类情况，考生如能坚持，要尽最大努力参加考试；如不能按时参加考试，就等于放弃这次机会。

5.考场上临时不舒服（如腹泻、抽筋、急于上厕所等）

以往，个别考生在考场上会出现呕吐、腹泻、晕厥、抽筋、急于上厕所等不舒服的症状。这种情况大多是过度紧张所致。一旦出现上述情况，考生要立即举手示意监考教师，由监考教师酌情处理。一般情况下，考生可在监考教师陪同下临时离开考场，由医务人员进行紧急处理。如身体允许，考生可继续应考，但考试时间不延长。不能坚持考试等于放弃本科目的考试机会，不予补考。

6.试题印刷出现纰漏

开考前，考生要看清监考教师在黑板上写明的试题本的页数和大题数，然后认真、仔细地通览全卷，注意检查是否有缺页、漏印或印刷不清等现象。如遇此类情况，考生要及时向监考教师声明，由监考教师用备用卷替换。

7.更换试题本和答题卡

根据考场规则，开考前考生有5分钟时间检查自己的试题本及答题卡是否符合要求。如考生觉得有问题，可利用这段时间向监考教师示意，由监考教师查验并负责解决。开考后一律不更换试题本和答题卡。（记者 牛伟坤 王海欣 摄）

(责编：郝孟佳、熊旭)