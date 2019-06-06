原标题：中国义务教育年投入超2万亿 15年免费教育暂不可行

资料图：小学生毕业记录成长快乐，拍个性十足毕业照。孟德龙 摄

中国教育部前不久发布的统计快报显示，2018年全国教育经费总投入为46135亿元(人民币，下同)。在各级教育经费投入中，义务教育投入最多，达20858亿元。

中国实行义务教育已经30多年，国家财政性教育经费支出占GDP(国内生产总值)的比重超过4%已有7年，中国GDP(国内生产总值)已经世界第二，是不是可以把义务教育年限两头延伸一下，把学前3年、高中3年也包含进去？不少民众对此有期待。

从幼儿园到高中，15年免费教育看起来很美，但实施起来却不容易。华夏前程教育科学研究院副院长、中国幼教年会秘书长孙纲告诉记者，中国是一个人口大国，GDP虽然比较高，但是人均GDP却不高。国家基础设施建设、公众服务设施建设投入的经费也有太多的需要。如果高中三年、学前三年加入，义务教育比重将更高，其他方面的教育开支势必受影响，教育经费的大盘子恐难支撑。

实际上，近年中国在各个教育阶段的总投入一直在不断增长。以学前教育为例，国家在学前教育的总投入从2009年的244.79亿元涨到2017年3255亿元；全国幼儿园数量，从2009年的13.82万所增至2017年的25.50万所；幼儿园在园幼儿数量，从2009年的2657万人增加到2017年的4600.14万人。“入园难、入园贵”的问题得到有效缓解，这背后都是国家投入带动地方及社会力量的投入。

孙纲说，中国义务教育从普及到免费，用了近20年的时间。学前教育相对于义务教育来说，是一个更为复杂、对从业人员素质要求更高的事业，投入需要大量的财政资金来支撑。所以后面道路还比较漫长，压力比较大，短时间难以实现学前教育免费，而是要通过适当收费来保障学前教育整体事业的发展。

而义务教育的另一面是家长“有义务”即必须送子女接受教育。目前学前和高中阶段毛入学率均超过80%，但要达到全面普及尚需时日。中国学前教育和高中阶段教育尚未全面普及，投入保障机制还不完善，学校发展不均衡，在这种情况下延长义务教育年限，强制学生入学，也可能引发一系列管理和社会问题。

《中华人民共和国义务教育法》1986年颁布实施，但实际上到2011年才全面普及九年义务教育，义务教育均衡发展的基础依然薄弱。城乡、区域、校际、群体差异还较大，当前和今后一个时期，巩固提高九年义务教育水平仍是主要任务，“确保2020年全国九年义务教育巩固率达到95%”依然是“普九”的一个重要指标。

资料图：小学一年级新生在教室学习。 中新社记者 张斌 摄

“从国际上看，中高收入和高收入国家和地区义务教育平均年限分别为9.8年和10.4年，中国目前属于中高收入国家，实行九年义务教育是适当的。”孙纲认为，目前不是民众负担不起公立学校的学费，而是要提高教育质量，让孩子减少乃至不上课外补习班，把补习的费用减下来，从而减少家庭的教育投入，进而减少焦虑。

从学前到大学，欧美发达国家的优质教育在私立，而私立教育无论是学前还是中小学、高等教育，都价格不菲。中国的优质教育主要集中在公立，长期实行低收费政策，建立了完善的教育资助政策，应该说公立教育的性价比极高。

现在大家希望政府投入再多一点，个人负担再少一点，这也符合人民对美好生活的向往，但脱离现有经济条件的投入却不可持续。民进中央副主席朱永新说，现在一些民族地区和浙江、广东、河北等地都在尝试高中免费教育，西藏、新疆免费教育已扩展到学前、高中两头，达到15年。贫困地区教育发展面临的任务依然十分艰巨，扩大免费教育应当从这些地方开始。

2019年5月9日，国务院办公厅印发《关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的指导意见》，0到3岁婴幼儿也被纳入政府视野。此举与学前教育无缝对接，建立全民终身教育的框架正在形成。 (记者 马海燕)

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