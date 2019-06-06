营造孩子上网良好生态（新论）

小学生观看网络直播，一天打赏2万多元；整个假期都在刷短视频，开学前通宵赶作业；痴迷于网游，回答问题句句都是“网游用语”……一段时间以来，关于未成年人沉迷网络的新闻，不时见诸报端。少年儿童如何更好地“触网”，值得思考。

第四十三次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2018年底，我国10到19岁网民占网民总数的17.5%，10岁以下网民占比4.1%。网络内容更加丰富，内容生产更加多元，网络生态也更趋复杂，这对引导未成年人科学、合理地使用互联网，提出了更高要求。近日，国家网信办统筹指导14家短视频平台和4家网络视频平台，统一上线“青少年防沉迷系统”。加上此前试点的3家短视频平台，防沉迷系统已经实现了当前国内21家主要网络视频平台的全面覆盖，为孩子们上网增加了一道防护网。

在大数据、云计算和人工智能技术的支撑下，互联网能够为未成年人打开一扇新的窗口。利用网络，远程医疗可以使万里之外的儿童接受顶级医学专家的会诊，直播教学可以使一块屏幕改变偏远地区无数孩子的命运，在线外语课程使得大山里的孩子也有了摆脱“土味外语”的可能。通过智能算法推荐和个性化定制，未成年人可以更便利地获取新闻，欣赏动漫、视频或影视作品，以及表达自我、分享体验。互联网创造了交往、交流、交友的无限空间。但由于未成年人心智尚不成熟，网络沉迷、行为失范、认知缺陷、价值错乱等问题，也使网络上一些色情、暴力等内容得以传播，损害了未成年人的身心健康。有研究显示，网络沉迷、不良信息、网络伤害以及信息泄露是侵害未成年人权益的四大风险。

在这一背景下，国家有关部门近年来以立体措施营造孩子上网的良好生态。未成年人网络保护条例已经进入立法进程，未成年人保护法也将迎来大修，其中一个重要任务，就是回应互联网时代的儿童保护课题。监管部门聚焦整治网络色情低俗的“净网”专项行动，取得巨大成效；从2019年1月开始的网络生态治理专项行动，集中解决网络生态重点环节突出问题，促进网络生态空间更加清朗。针对未成年人喜欢的短视频平台，开发青少年防沉迷系统，正是保护未成年人事业的重要努力。在全面上线前的两个月试点期间，就有约4.6亿短视频用户每日收到青少年模式弹窗提示，5260万人次访问青少年模式引导页。

未成年人是祖国的未来、民族的希望。在互联网时代，一方面要从政府部门、社会组织、中小学校和学生家长4个层面构建综合性、全时空、体系化的中小学生网络保护大格局；另一方面也要认识到，防止沉迷、保护未成年人，并不是将未成年人排斥在网络之外，而是遵循儿童利益最大化的原则，在避免不良信息侵害的同时，注重儿童数字能力和网络素养的提升。祛除其弊，大兴其利，方能真正构建生态良好的网络儿童空间。

（作者为中国社会科学院法学研究所研究员）

《 人民日报 》（ 2019年06月06日 09 版）

(责编：郝孟佳、熊旭)