北航今年继续推行大类招生 学生可自主选择专业

人民网北京6月6日电（李依环）“今年我校招生计划与2018年基本持平，保持在4000人左右。”北京航空航天大学招生就业处处长马进喜近日做客人民网2019高招系列访谈节目《招办主任来了》，系统解读北航今年的招录计划和最新政策。

招生人数保持稳定 继续推行大类招生

马进喜介绍，学校今年计划招生4000人左右，从2017年就开始实施大类招生和大类培养，充分给予学生了解大学、了解专业的时间，让学生在学习过程中逐步确定自己喜欢或适合的专业。这样也可减少学生在高考后填报志愿的纠结和盲目性。

据了解，北航把传统的73个本科专业按照学校发展需求和专业的内在关联度，整合成航空航天类、信息类、理科类、人文社科类等4个大类进行招生。马进喜指出，北航今年也继续推行大类招生和大类培养。此外，大类下还新增了机器人工程、人工智能、微电子科学与工程等热门专业。

日前，北航举行了“2018级大类培养专业咨询日”活动，3000多名大一学生可以自选专业学院，引起广泛关注。对此，马进喜谈到，新生入校后先进入北航学院学习一年，大一结束后可自主选择专业学院，大二结束时再选择合适的专业就读，这样有利于激发学生的学习主动性和内在动力。

开设四个试点示范学院 培养拔尖创新人才

自2002年起，北航陆续开设了高等理工学院、医工交叉试验班、国际通用工程学院、中法工程师学院等四个试点示范学院，致力于拔尖创新人才和国际化人才培养试点示范。目前大类招生人数占据学校普通类本科招生人数的88%，四个试点示范专业占据12%。

谈到本科人才的培养话题，马进喜指出，北航坚持以立德树人为人才培养的根本任务，注重学生的个性化发展，实行导师制和完全学生制，注重培养创新型人才及领导领军人才， 致力于打造以“培养领导领军人才”为目标的一流本科人才培养体系。

“培养领导领军人才，国际化人才培养是必不可少的。”马进喜进一步指出，学校对于国际化人才培养也非常重视。目前北航已与全球130多所大学建立了基于学生互派、学费互免、学分互认的国际交流项目。从最新统计数据来看，北航的本科生在校期间出国率达到了35.6%。

转专业申请不受限制 助学金对家庭困难学生全覆盖

对于专业的准入准出机制，马进喜介绍，按照学校的政策，学生在校就读一年半后，即第三学期结束时，学生可提出申请转专业，每学期可以申请一次，次数不限。这个申请面向全校所有专业，不限大类小类，同时也跨越文理科，所有专业之间都可以。

“同学们如果来北航的话，有四次以上选择专业的机会，真正实现了学生自主选择专业。”马进喜解释称，学生在高考后选择进北航，是第一次机会；第二次在大一以后选学院时；第三次在大二时选专业时；第四次就是转专业申请时。

对于学校的奖助学金政策，马进喜也进行了介绍。他指出，北航2018年奖学金发放量约为2200多万，覆盖的学生人群59%。此外，学校对学生发放的助学金和各类补贴，也达到1800万。对于家庭经济困难的学生，学校实施助学金全覆盖。“北航不允许任何一名学生因为家庭经济困难而影响学业。这是我们的承诺，我们也做到了。” 马进喜说。

(责编：曹雯(实习生)、熊旭)