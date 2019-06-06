北京市朝阳区三里屯幼儿园管理实践研讨会召开

2019年6月5日，由北京市朝阳区教育工委、北京市朝阳区教委主办的“融情浸爱 正己化人”——北京市朝阳区三里屯幼儿园张爱军园长管理实践研讨会在三里屯幼儿园举办。

研讨会与会人员合影 三里屯幼儿园/供图

朝阳区区委教工委副书记王彪在致辞中表示，朝阳区始终把教育人才作为教育事业发展的第一资源，目前已启动了“双名工程”，打造了20多个高端人才培养品牌项目。王彪呼吁，希望有更多的园长、教师进入到北京市名师、名长工程中历练成长，为朝阳乃至全市的教育事业发展做贡献。

朝阳区区委教工委王彪副书记致辞 三里屯幼儿园/供图

张爱军以《融情浸爱 正己化人》为题，从“启——教育之程”、“承——文化之脉”、“寻——专业之道”、“展——园所之荣”四个方面，分享了她的“融”文化建设之路、园所管理之道。

三里屯幼儿园园长张爱军正在作主报告 三里屯幼儿园/供图

范雪菲和杨帆老师分别以《专业成长，幸福前行》、《中华小当家 健康屯娃娃》为题，从教师专业引领到幼儿园课程实践、从教师专业成长到幼儿健康发展，以案例讲述的方式与参会者分享了幼儿园“融”文化助推下的教师与幼儿成长。

范雪菲老师正在作案例讲述 三里屯幼儿园/供图

北京市名长工程实践导师、北京市三教寺幼儿园王岚园长在会末表示，要当好一位“园长”，需兼具“情怀”、“智慧”、“专业”三钟特质。（曹雯）

(责编：曹雯(实习生)、熊旭)