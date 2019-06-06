混合式教学 未来学校教学组织的新模式

“互联网＋”时代，混合式教学必将成为未来学校课程实施的主流模式。与传统课堂教学相比，混合式教学具有很强的复杂性、不确定性与非线性特点，对硬环境与软环境都有更高的要求。

在“互联网＋”时代，学校传统的面对面单向传输式现场学习模式已经不能满足生长于数字地球上的学生的需求。当前，未来学校的畅想曲已经响起，融合传统课堂现场学习与网络在线学习优势的混合式学习（Blended Learning）将成为未来学校教学组织的主要方式。

2017年，笔者曾在全国范围内调研“未来你心目中最理想的教学方式”这一问题，共收到31个省份1559名教师的答案，调研结果表明“线上学习与线下研讨结合的混合式教学”位居榜首，占34.12%。其余依次为问题解决式教学、启发式教学法、案例教学法、小组合作教学等。调研说明混合式教学已越来越受到教师的欢迎。

混合式教学的设计原则

关于混合式教学的概念众说纷纭，但包含两项共同的关键含义：一是以建构主义学习理论为基础，强调以学生的学习为中心，知识与能力的习得是学生在主动建构的过程中完成的；二是学习方式是在线学习与线下学习的融合，信息技术的运用成为标志。因此，开展混合式教学总体应该遵循以下几项原则。

坚持以儿童为中心的个性化学习

对混合式学习的理解必须建立于儿童中心论的哲学观基础之上，必须建立于建构主义学习理论基础之上。

混合式学习基于网络的学习平台，可以极大丰富课程内容，使在线课程成为融合文字、动画、视频、探究任务、虚拟实验等资源的系统化、可选择的知识图谱，学生通过在线学习自主确定学习内容，自主定义学习进程，甚至可以通过网络寻求课程内容的定制服务。由是，在线课程成为开放的情境，再通过线上与线下的协作、会话，实现学习任务的有意义建构。

坚持“线上自主探究＋线下协作研讨”有效融合

在线学习与线下现场学习相融合，是混合式学习有别于传统班级授课方式的最显著特征。在网络环境下，借助计算机、平板电脑、智能手机等工具，指导学生根据学习目标与驱动任务，开展个性化、自适应学习，让学生自主确定学习进程，自主选择课程内容，自主诊断学习效果。这种改变是自大班授课制以来学习方式的最大变革，其优势是学生建构知识能力与自主解决问题能力得到增强，有利于学会学习、实践创新两大核心素养的养成。

但是，完全的在线学习存在不可避免的虚幻色彩，如学生难以聚焦学习主题而使学习低效等问题。所以，面对面的线下课堂学习不可或缺，在教师组织下的听讲与交流研讨有利于师生与生生之间的深度互动，有利于学生意志、品质的形成，这是学生成长过程中不可或缺的情感需求，是理论与实践充分融合的最佳路径。

坚持多元化融合提升学习成效

学习方式的混合，不只是线上与线下相结合的学习场域方面的混合，还应兼备多元化追求，如自主学习与合作学习相互融合、不同学科知识内容相融合、在线测评与线下纸笔测试相融合等。以自主式学习与合作式学习的融合为例，无论是线上还是线下的学习过程，都应该是两者共生共建的过程。一方面，在线课程平台的文本、视频、PPT等资源为学生自主学习提供知识载体，而学习平台所拥有的交互论坛功能，则为合作学习提供了虚拟空间，并且能使合作学习突破时空界限，特别是大规模开放在线课程平台（MOOC）或小规模定制在线课程平台（SPOC）支持下的学习，其网络化特征使群体在线协作学习成为常态。另一方面，在线下课堂上，自主学习、合作学习、探究学习的开展已成为新一轮基础教育课程改革的亮点，自主学习是合作学习的基础，合作学习是自主学习的驱动力。

混合式教学的组织模式

混合式教学发挥了学生在线学习与集体授课的优势，其教学组织更加灵活多变，也面临着更多的不确定性，这对组织者而言是巨大的挑战。如果以时间轴建立教学模式，可大致分为先行探索、协作研讨、拓展巩固三个阶段。

学生借助学习平台先行探索

与传统的课堂教学相比，混合式教学中的在线学习能够极大地提升学生自主学习能力。按照翻转课堂先学后教的设计思路，学生对每一个新项目的学习，首先可以借助网络课程平台开展自适应学习，因此说这是一个以自主探索为主要特征的环节。

在学生学习开始前，教师首先需要在“博雅云课堂”学习平台上建立一个虚拟的班级，并向全班同学发布3个探究性导学问题，让学生带着任务观看“探寻中国名画的秘密”微视频，阅读相关文本。这一环节为学生提供了可供选择的学习资源，确立了学习目标。学生在自主学习过程中，可通过多种方式与他们进行协作交流。为检查自主学习效果，可以完成在线检测试题，其优势是能够即时反馈正误，起到诊断与激励的功能。在此阶段，教师主要的职责是辅助学生学习，通过查阅学生学习信息调控学习进程。

师生在真实课堂中协作探究

在物理世界的真实课堂中，教师的讲解能够让学生及时获得新思路、掌握新知识。教师针对课程内容组织的小组合作式教学活动，有利于引导学生高效率地思考、发表见解，通过追问、补问等方式，引导学生进行深度思维，并通过生生互评、教师点评等活动进行及时指导与纠正。

这一阶段的学习充分体现了传统课堂教学的优势，在面对面的学习过程中，有利于集中解决学习的重难点，这不仅是知识与技能的培养，也是群体协作能力的培养，更重要的是情感态度与价值观的熏陶。

学生借助学习平台拓展巩固

课后巩固训练是教学过程不可或缺的环节，它是克服遗忘的有效手段。利用在线平台，可以提升巩固学习的效果。一方面，网络平台上的视频、文本、PPT等学习资源可以无限次重复使用，有利于学生针对未完全掌握的内容及遗忘内容进行复习，以强化认知。另一方面，教师通过网络平台发布拓展性探究任务及课后练习作业，可对学生的学习效果进行形成性测评。

混合式教学充分体现了建构主义学习原理

从上述案例及阐释中，我们应该认识到混合式教学充分体现了建构主义学习原理。“博雅云课堂”平台为学生提供了“学习资源超市”，这是为建构性学习创设的情境，而平台的交互性社区及真实课堂中的合作交流，则实现了协作与会话，在此过程中，学生自我调控学习进程，协作解决驱动任务，其学习的主动性与创造性得到发挥，从而实现了知识的有意义建构。

如果将这样的教学过程进行归纳与总结，可以建立起混合式教学的一般模式，其流程如文中配图所示。

“互联网＋”时代，混合式教学必将成为未来学校课程实施的主流模式。与传统课堂教学相比，混合式教学具有很强的复杂性、不确定性与非线性特点，对硬环境与软环境都有更高的要求。可以预见，随着《教育信息化2.0行动计划》的实施，特别是“三通两平台”工程的升级推进，普及混合式教学将离我们越来越近。

（作者朱雪梅系南京师范大学教师教育学院教授）

《中国教育报》2019年06月06日第7版

(责编：王子文(实习生)、熊旭)