高三学生最后一课 班主任下了道“圣旨”

原标题：“个么，祝大家毕业快乐” 全班学生哭成泪人儿

“奉天承运，Red（红）诏曰：高中三年，转眼即逝，这是我们在高中的最后一节英语课，希望高三（6）班的同学们高考顺利，前程似锦。个么，祝大家，毕业快乐。”

钟红在这段话的末尾签上名字，最后一笔写完时她顿了顿，转过身已泪眼朦胧了。

她是杭州市夏衍中学高三（6）班的英语老师也是班主任，昨天是学校高三最后一天上课。第二节上课铃响，她和往常一样走进教室，却被眼前一幕惊呆了……

高三最后一课

同学们为老师策划“惊喜”

昨天早上8点50分，第二节课上课铃声刚刚响起，钟红老师像往常一样进班上课，没想到前脚还未踏进教室，里面就响起一阵热烈的掌声。她愣了愣，以为走错了教室，转身出门又确认了一下班牌。

这时的教室，和往常不一样了。只见教室的窗帘拉上了，投影仪上开始放映一段视频。这段视频是同学们精心制作的，内容是这一年多来和钟老师相处的点滴回忆，并配上了学生们想对老师说的话。孩子在做这些时，一直背着钟老师，就为了在上最后一课时送上一份惊喜。

除了视频，黑板上还大大地写着“圣旨”二字，下面字迹工整地写了本文开头提到的那段话，落款处是空白，等着钟老师签名。

“老师您不要惊讶，这是我们为您准备的毕业礼物。”学生莫佳楠走上前，挽住钟老师的手将她带到讲台中央。她是这个“惊喜计划”的策划人之一。

“钟老师您辛苦了，为了我们6班您真的付出了很多，谢谢您在中途接手了我们6班，让我们越来越好，我们也很感激您经常地鼓励我们给我们加油打气……”在视频的配乐声中，学生们平实的话语格外地让人感动。

“2018年4月3日，对其他同学来说很平凡，却被6班的同学们戏称为‘四三政变日’。那天晚上，您以代课班主任的身份给大家制定了许多班规，原本松散的高二（6）班立刻聚成了一团火。”另一个同学在视频中说。

给老师的信还未念完

孩子们已经哭成泪人

视频放完后，一个女生作为代表走上讲台，为老师读起了全班同学写给班主任的一封信。

虽然，早就知道了这封信的内容，但是在那个女生刚开始读信，许多同学就抹起了眼泪。只见座位上，一包面巾纸在三个男生之间不停传递；后排的几个高个子男生将头埋在高高的书堆里，不停擤着鼻子，眼睛红红的不敢抬头；前排的几个女生更是如此，她们的眼睛和鼻子已经被纸巾擦红，桌面上堆着好几张沾满眼泪还来不及扔进垃圾袋的纸巾。

“我今年52岁了，是学校所有班主任里年龄最大的一个，因为非常喜欢大家，当得知原来的班主任要离职时，我便义无反顾地来接手了这个班。在我的心里面，我们班无论从哪个方面都是年级最棒的，虽然我嘴上经常说‘我不希望你们给我拿第一，但是也不要给我最后一名’，但我打心底觉得6班是最棒的。而且事实也是如此，你们没有让我失望，最后的晚自修大家做得非常好，感谢大家一直以来的陪伴。虽然辛苦，但真的欣慰。很多同学一早就和我说以后一定会回学校来看我，但我想等你们下次回来我可能已经退休了。不过无论我是否还在学校，我们的情谊一定会一直存在。”看完、听完学生们送上的礼物，钟老师忍着抽泣断断续续地说道。

看起来十分严厉的老师

最后俘获了学生的心

钟红老师是在2018年4月10日正式接手高二（6）班的，在这之前她是班级的英语任课老师。在没成为班主任之前，学生们对她的印象是十分严厉。

“其实在4月3日那天，我们就知道要换班主任了，那时我们班的纪律不太好，同学们也不太听老师的话。她知道这个情况后，还没上任就把我们班的班委拉出去，为每个学科，以及班里的每一项事务都立了规矩。”莫佳楠说，这就是学生在给老师的信中所说的“四三政变日”。

虽然一开始同学们都害怕钟老师，但是相处一段时间后，大家发现其实钟老师是“刀子嘴，豆腐心”，既有威严，也十分受学生喜爱。

钟老师立的规矩比学校的校规还要严格。学校校规规定每天早读，学生要7点10分到班级，但是钟老师要求学生7点就要就位。每天晚自习，学校规定开始的时间是6点10分，但是钟老师要求6点必须进入晚自习状态。

“这样的规定换作以前，我们肯定是不买账的，但是因为是钟老师，班里没有人不服气，反而还很感谢这样的规定。”纪律委员程荣晓说。同学们会发生这样的变化，在他看来是因为钟老师对学生细致入微的帮助。

“有好几次，我们班因为就寝晚扣分，她知道后没有劈头大骂，而是先去了解我们就寝晚的具体原因，是因为干什么而不肯睡觉，然后再找到晚睡的学生耐心劝导。”程荣晓说。

一位真正的好老师

有时真能“点石成金”

在同学们的记忆里，钟老师上任后，只用了两个月时间，班里的纪律就有了翻天覆地的变化。

体育委员雄健淮对此深有同感，在最后这节课上，他是班上哭得最伤心的男生之一。在这个大男孩心里，钟老师是一位很温柔的老师。

“因为我是体育委员，和班里同学们的关系都很好，所以钟老师刚接手我们班时，经常问我班里的同学对她有没有意见，自己有没有做得不好的地方，大家想要一个什么样的班主任等等。从那时侯开始，我就特别喜欢这位半路杀出的班主任。”雄健淮说。

昨天这节课的最后，全班学生排着队，轮流拥抱了他们最爱的班主任，并在老师耳边说出了最想说的话。有的人面带微笑，有的人泪流满面；有的人表达的是感谢，有的人说出了自己的不舍……这个带班仅一年，而且和学生们年龄相差甚远的老师，亦师亦友，给这群学生留下了难以忘怀的高中回忆。

“其实我们老早就想好要在高中的最后一节课送给钟老师一个难忘的礼物，但是我很担心，因为别的班级的老师都已经收到了学生送的礼物，而钟老师迟迟没有收到，会不会伤心。所以，昨天我特地和钟老师透露了些蛛丝马迹，暗示会有特别的事发生。还向她反复确认，今天会不会来上课。”莫佳楠笑着说道。

这个高三班级的最后一课，无论对老师还是学生来说，都是一件最美的礼物。

在这里，也谢谢所有无私奉献的老师们，你们辛苦了！（本报记者 梁建伟 本报通讯员 陈宏程）

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