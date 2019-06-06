原标题：粽子寓意高中？考生能吃粽子吗

因为是端午节，最近许多考生家长在准备高考餐时，将粽子加入了菜单。一来端午节吃粽子是传统；二来“粽”和“中”读音接近，爸妈们想讨个好彩头，取意“高中（zhònɡ）”。杭城一些高中为了激励学生，也准备了一些包粽子吃粽子的活动。

但是，像粽子这样的食物，真的适合高考生吃吗？到底吃些什么好？对此，浙大一院营养科专家赵卫玉提供了一些很好的建议，家长可以收藏。

别拿粽子当早餐

奶茶最好也别喝

对于粽子这款传统节令食品，赵医生不建议高考生在考试期间吃。因为粽子是糯米制成的，不容易消化，会导致肠胃负担过重。

“如果非要讨个好口彩，可以考虑吃杭州特产定胜糕，比较好消化，但也只能当成点心，不要多吃。”赵医生说，“尤其是早餐，不建议考生吃粽子当主食，早餐还是应该补充优质蛋白，注意食物多样性。如果非常想吃粽子，可以在晚上稍微吃一点。”

说到高考期间的早餐，赵医生认为，早餐不要光吃纯糖类、纯淀粉类食品，比如稀饭、油条、面条等，营养成分比较单一。还要适量补充优质蛋白，比如牛奶、酸奶、鸡蛋，再搭配菜包、肉包等主食，这样搭配营养比较全面。

同时，早餐可以加一些当季水果，补充维生素和矿物质。6月蓝莓刚好上市，既新鲜又有利于保护眼睛。另外，黄色水果中富含维生素A和叶黄素，也对视力有好处。

中餐和晚餐可按个人口味来定，总的原则就是选择新鲜食材、注重荤素搭配。饮食要稍微清淡一些，不要给肠胃太大的负担，主要推荐当季蔬菜、杂粮、优质蛋白食物等，清蒸、水煮烹饪最佳，尽量避免油煎油炸，辣的重品味的也尽量不吃。

每餐两荤两素为宜，选择当季时蔬，肉类可以挑选新鲜鱼虾，低脂、富含DHA和优质蛋白，容易消化吸收。

赵医生特别提到，凉拌菜尽量不要出现在食谱中，肠胃不好的考生吃太凉的食物容易腹泻。“最好是家里做或者在学校食堂吃，尽量不要吃外面加工的食物，比如烧烤、奶茶，卫生情况不明不说，含有咖啡因的饮料喝了还容易睡不着。”

另外，考试期间吃个七八分饱就行了，吃得太饱，考生容易犯困。如果担心肚子饿，可以选择酸奶、牛肉粒，或者少量坚果当做点心，在两餐之间填填肚子。

晚餐要清淡、营养，不宜吃太多，保证睡眠质量。如果晚上要加餐，不宜进食大鱼大肉，以免增加胃肠负担。最好在睡前1到2小时进食，选择牛奶等有助于睡眠的食物。

家长不宜大操大办

会给考生增加额外压力

赵医生再三强调，高考饮食要清淡新鲜，讲究营养多样。临场考试期间，考生的体力和脑力消耗都很大，营养一定要跟上。但她也不建议对高考餐“另眼相待”，最好是跟平时差不多，在日常饮食基础上更加注重营养搭配。

对于高考餐，赵医生建议在日常食谱的基础上适当丰富即可，没必要准备得太另类太丰盛，同时指出备考饮食中普遍存在的几个误区：

一是食谱“大变脸”。有些家长担心营养不够丰富，会从酒店订山珍海味给孩子加餐，或者准备一大桌丰富新奇的菜式。其实一餐中有两荤两素，一天中能有10多种食物，包含蔬菜、水果、蛋、奶、豆制品，一日营养所需就已经足够，不必为高考做特殊安排。食谱变化大，如果造成肠胃不适应，反而影响考生状态。

二是顿顿大鱼大肉。考试期间，许多家庭为了给孩子补身体，顿顿准备大鱼大肉。但是从营养学角度来说，越是压力大的时刻，越是要吃得平常化。吃得太油腻，会额外造成肠胃负担，还会导致考生兴奋过头睡不着觉。

三是大补营养品。如果考生平时就吃营养片剂，考试期间可以继续吃，但特意为高考准备营养品是没必要的。

赵医生认为，家长应该以平常心对待高考饮食，最好是一切照常。“家长只需提供可口饭菜，不要在餐桌上多提考试，也不必特意准备，让孩子吃好睡好，全身心应对考试就可以了。”

本报通讯员 戴欣怡 本报记者 沈蒙和

(责编：郝孟佳、熊旭)