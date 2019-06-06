原标题：跨越2000公里，这群大学生每天“云支教”

志愿者在用手机给西双版纳的学生上课。

每天晚上6点半，通过手机和电脑连线，帮助2000公里外乡村学校的孩子们学英语。这是浙江工商大学外语学院200名志愿者已经做了两个多月的事，并将一直做下去。

这个公益项目，名叫“无问东西云课堂”。

项目的发起者是浙商大外语学院的辅导员李豪，今年年初他在云南实地调研后产生了把支教和互联网结合的想法。“西双版纳大勐龙镇中学师资力量比较紧缺，学生学习内容单一，难以接触到课外的英语知识。学校今年刚建立了一个网络云教室，有50台电脑，加上学生是住校的，这给我们开展线上支教提供了很好的条件。”

云支教是个新奇事物，当地学生对此感到陌生又兴奋。一开始他们很害羞，不敢与大学生老师语音通话，仅靠打字交流。

“现在他们大方多了，会主动打开摄像头。”志愿者白豫祥说，他是浙商大外国语学院大一学生，“最重要是让那边的孩子们信任你，等他们对某件事感兴趣问我的时候，就会跟我沟通，一来二往就能熟悉起来。”除了日常的英语教学，志愿者们发现，乡村中学的初中生们更需要的可能是思维的启发，以及更多的鼓励。

商务英语专业的王玲，则十分感动，“他们听课很认真，还特别有礼貌。”这让王玲觉得身上的责任重大，“很多人都跟他们说，要到外面去看看更大的世界，可他们依然感到迷茫，不知该怎么出去。我能做的，就是不断地鼓励他们，让他们对未来抱有期待。”

作为浙江工商大学有史以来志愿者人数最多的公益项目，目前已经有200名学生分批给西双版纳的孩子上课。除了线上支教，该项目还组织一支12人的教研团队，在暑假期间到实地开展10天的教学和调研，根据当地教材完善教案，以求更深化的合作。

“爱心，耐心，真心，就是我们团队的宗旨。”李豪说。

记者 郑琳 通讯员 林晓莹 吴幻

(责编：郝孟佳、熊旭)