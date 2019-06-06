原标题：江苏公布职业教育改革路线图 今年启动1+X证书制度试点

创建20所左右高水平高等职业院校、建设200个左右骨干专业（群）、试点1+X证书制度……昨天，记者从江苏省教育厅了解到，根据《国家职业教育改革实施方案》要求，结合实际，我省制定了相关路线图和时间表。

据介绍，我省将在2021年底前完成高等职业教育创新发展卓越计划和专业建设计划，创建20所左右高水平高等职业院校，建设200个左右骨干专业（群），扩大面向学前教育、护理、养老服务、健康服务、现代服务业、现代农业等领域专业招生规模。2022年底前建设10所特色鲜明、示范引领的应用型本科院校。新增本科招生计划主要用于应用型本科教育。开展中职、高职、应用型本科教育分级培养和联合培养。在高等职业院校和应用型本科院校建设100个中高等职业教育衔接示范专业。

启动1+X证书制度试点工作，2019年试点规模不少于4.5万人，加快推进职业教育“学分银行”建设。2021年底前建成30个开放共享的高职产教融合集成平台，300个中职现代化实训基地，100个校企联合实训中心。鼓励职业院校建设或校企共建一批校内实训基地。

我省还要求，职业院校打造高素质“双师型”“一体化”的教师队伍，支持职业院校按有关规定面向行业企业公开招聘教师。对世界技能大赛前三名选手、全国一类职业技能竞赛第一名选手、人力资源社会保障部授予的“中华技能大奖”获得者、省政府授予的“江苏技能状元”和“江苏工匠”，经人力资源社会保障部门认定后，可由招聘院校自主考核录用入编。建立乡土人才、非物质文化遗产传承人等到职业院校兼职授课制度。

实施5年一周期的教师全员培训制度，每年遴选200名左右骨干教师到职业教育发达国家访学或培训。健全职业院校教师激励政策，职业院校通过校企合作、技术服务、社会培训、自办企业等所得收入，可按一定比例作为绩效工资来源。（谈洁）

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