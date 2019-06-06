52岁第23次进高考考场 坚信不可能一辈子考不上

原标题：52岁第23次进高考考场

本周，52岁的梁实将第23次走入高考考场，这位用人生近一半的时间去高考的四川男人在为高考做最后的准备，他打算用最后几天将全部知识点再快速地浏览一遍，然后就走入考场，再次追求自己的大学梦想。梁实告诉北京青年报记者，自己始终坚信，“不可能一辈子考不上”。

为圆父母心愿再进考场

梁实1967年出生于四川省仁寿县文宫镇高家公社，父母都是老师，但5个孩子却没有一个上过大学。

1983年，排行老四的梁实第一次参加高考，平时就贪玩且不爱写作业的他落榜，此后梁实复读两年，都没有考上。

三次落榜后，梁实开始理解了父母的苦心，但家里的条件却无法支持他继续读书。于是他开始打工，后来做起了建材生意。能有一个孩子上大学，是作为教师的父母的心愿。1987年到1991年，梁实都参加了高考，但都没有达到分数线。

2001年，高考报名取消了年龄限制，次年他又报名参加高考，考了370多分，后来因为忙于工作，连续几年没有再参加高考。

曾因学校不理想放弃

2010年起，生意已经稳定的梁实又回到考场，连续参加高考至今。其中，2016年他的高考成绩达到453分，超过了二本分数线，但他觉得这个分数很难上理想的学校，于是放弃了填报志愿。

2018年，梁实考出了自己迄今为止最高的成绩——469分，比二本分数线高了11分。他说，查分那天自己很紧张，都不敢去按下查询按键，是一位媒体记者帮忙自己才知道的分数。当得知分数后，他决定2019年继续考。因为他想上一个学习氛围和环境更好的学校去读书，而不是仅仅为一个大学文凭。

自称做题太少答题太慢

高考前，北青报记者联系上了正在为高考做最后准备的梁实。梁实坦言，自己的压力确实越来越大，不过也管不了外界的那些质疑，他觉得去一所理想的大学读书，就是自己的梦想。

在考试前的最后阶段，梁实是怎么进行最后的复习？

他说，这几天把所有的知识点再看一遍，快速、全面地过一遍。要背诵的语文篇目再牢记一遍，还有一些数理化的公式也再熟悉一下。此前几年曾经意识到做题太少是自己的弱项，跟不上答题的速度，新的一年有没有增强这方面训练？“我不喜欢做卷子。今年我主要是把模拟真题做得比较多，也是为了适应考试时候的答题速度。但是跟学校的学生们那种题海战术比起来，肯定还是拼不过。”

谈及今年报考的目标，梁实说，“首选还是川大（四川大学），不过我心里也清楚，这个难度太大了，要600多分。如果川大不行，川师大也可以，也是个非常好的学校。”

文/本报记者 张子渊

统筹/张彬

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