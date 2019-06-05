上海交大招生三大新变化 培养人才启动“4x2.0”计划 

人民网北京6月5日电 “新增人工智能专业，成立海洋学院，设儿科学专业招生培养顶尖的儿科人才”，上海交通大学招生办主任王琳媛近日做客人民网解读学校今年招生的政策和变化，“将面向农村和贫困地区学生专项招录500多人，超过招生总规模的10%。”

上海交通大学招生办主任王琳媛做客人民网 王子文/摄

招生三大新变化 新增人工智能专业成立海洋学院

王琳媛表示，2019年学校在招生专业上有三大重要变化。第一，新增人工智能专业，招收首届本科生。在培养上，采取“AI+X”模式，除了AI主干课外，还关注与计算机、数学、物理、医学等方面的交叉融合。在课程体系上实行本硕博贯通，满足条件的同学可优先进入“吴文俊人工智能荣誉博士班”。

第二，学校响应国家海洋强国战略，新成立了海洋学院，今年将在工科试验班和自然科学试验班招生。海洋学院研究领域涵盖海洋物理、海洋化学、生物生态、海洋技术和海洋经济等，将带领本科生探秘七大洲、五大洋。

第三，临床医学（儿科学方向）今年全面升级为儿科学专业招生，采取“5+3”模式，致力培养顶尖的儿科人才。学生完成学业后将获得医学学士学位证书、儿科学硕士学位证书、执业医师资格证书和规培证书。

上海交通大学招生办主任王琳媛做客访谈间 王子文/摄

升级“1+4+X”招生模式 启动“4x2.0”人才培养计划

王琳媛介绍，今年学校全面升级“1+4+X”培养模式，推出“4x2.0”计划。卓越拔尖计划2.0将启动致远书院建设，打造不出国门的世界一流本科教育，培养卓越工程师、卓越医生、卓越法治人才、卓越新闻传播人才和卓越农林人才；课程体系建设2.0着力打造高质量的通识核心课程、在线精品课程、学科交叉荣誉课程以及优质的校企课程，进一步提升本科整体课程的含金量；学生创新中心2.0体现在“科技领军人才的练武堂”和“工业界和大学的握手区”两方面，创新中心现已建成无人机、IT、机器人和智能制造等开放性实验室，有一批冠军级科技竞赛团队入驻。此外，学校还与华为等企业开设校企合作课程，提升学生的创新实践能力；招生培养就业一体化2.0则聚焦因材施教的个性化培养方案，提供专业的职业生涯辅导，助力学生在人生之路上闪耀光芒。

王琳媛表示，上海交通大学今年将面向农村和贫困地区学生专项招录500多人，超过招生总规模的10%。在专业设计中，将向该群体投放电子信息类、机械类、理科试验班、经管试验班、医学、法学等优势专业。（何淼 王子文）

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