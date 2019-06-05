提质增效 孔子学院考试选拔中方院长

人民网北京6月5日电 （王政淇 孙竞）孔子学院总部近日在北京语言大学举办了2019年孔子学院中方院长选拔考试，由123所中方合作院校（机关）推荐的269名候选人参加了考试。本次考试旨在着力推进孔子学院提质增效与力量建设，切实为美洲、大洋洲、亚洲、非洲、欧洲163所孔子学院（课堂）选拔中方院长。

图为孔子学院中方院长选拔考试现场

当前孔子学院正值提质增效内涵发展的黄金期，对中方院长的政治素质、管理能力、跨文化能力、协调沟通能力等都提出了新的更高要求。选拔考试通过笔试、综合面试、外语口试和心理素质测评四个模块，全面考核候选人的综合素质和业务能力。

图为中国驻日本大使馆前公使衔教育参赞李东翔

谈孔子学院中方院长的选拔与培养

中国驻日本大使馆前公使衔教育参赞李东翔认为，孔子学院肩负着使中国的语言文化“走出去”、消除中外友好交往中的摩擦和误解等重大任务。在谈到孔子学院中方院长的选拔与培养时，他说：“中方院长应该‘站在高处’”。在李东翔看来，中方院长的政治思想素质、对国家政策的学习和理解是践行孔子学院光荣使命的决定性因素。

图为全国汉教教指委副主任委员、天津师范大学校长钟英华在选报考试现场

“院长是教育家，更应该是思想家、指挥家、外交家。” 副主任委员、天津师范大学校长钟英华认为，新时代提质增效，对院长的标准要求也在提升。他提到院长不仅要精通所在国语言，还要能够在工作中不断赢得信任，为构建人类命运共同体，深化中外友好作出贡献。

图为北京语言大学校长、党委副书记刘利在选拔考试现场

据北京语言大学校长、党委副书记刘利介绍，北语承办20所孔子学院（课堂），其中近半数被评为“全球优秀孔院”和“示范孔子学院”。不仅如此，北语已经形成了成熟的汉语国际教育模式、师资培训模式和质量监测与评估体系。刘利表示，北语一定倾全校之力，奉献北语经验、北语智慧和北语方案，为孔子学院中方院长的选拔、培训和持续培养贡献力量。

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