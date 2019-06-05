教育部：2019年全国高考报名人数1031万

人民网北京6月5日电 据教育部网站消息，2019年全国高考报名人数1031万（不含高职扩招补报名人数）。教育部门会同国家教育统一考试工作部际联席会议各成员单位实施多项举措，维护考试安全、治理考试环境、整肃考风考纪，全力以赴保障招生考试工作安全、平稳、顺利进行。

——加强考试安全管理。教育部要求各地严格进行全流程检查，实现对制卷、运送、保管、分发、施考、评卷等全过程监管，确保试题试卷安全。各地教育部门会同保密部门对保密室等重点场所进行全面排查，采取一岗多控、人技联防等办法，确保各项安全措施落到实处。同时，各地会同公安等部门集中开展考前“拉网式”安全排查，加强对考点和考生集中场所检查，确保考生和工作人员人身安全。

——严厉打击考试舞弊。各地教育部门会同本省（区、市）国家教育统一考试工作联系会议成员单位建立联防联控、齐抓共管的工作机制。从5月份开始，陆续开展“打击销售作弊器材”“净化涉考网络环境”“净化考点周边环境”“打击替考作弊”等4个专项行动，对贩卖作弊器材、发布涉考不良信息、组织助考活动、非法招募替考“枪手”等危害考试安全、扰乱考试秩序、谋取非法利益的行为进行了重点侦查，依法打掉了一批犯罪团伙。

——严格考场管理秩序。今年，各地将进一步加强考点入场管理，积极采取多种检测手段，防止考生和涉考人员携带高科技作弊工具进入考场；采取多证核对、人机比对等措施严防替考。同时，各地教育部门逐级、全员签订考试安全责任书，切实提高监考教师的法律意识、责任意识和工作能力。

——开展考试诚信教育。各地教育部门考前集中开展了“诚信高考”教育活动，重点宣传《刑法》（修正案九）和《教育法》中涉考违法处罚条款，让考生知晓考试舞弊所要承担的严重后果。同时，加强正面舆论宣传，积极营造“诚信守法光荣、违规舞弊可耻”的良好氛围。各地教育部门还将继续公布高考举报电话，接受社会监督。

——做好考试服务保障。各地坚持以考生为本，在交通出行、噪音治理、卫生防疫、防暑降温等方面进一步加强综合保障，使考生能在安心、舒心的环境中参加考试。部分省份部署强降雨防御工作，研究制定保障高考应急预案，全力保障高考顺利进行。

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