专家学者共话长江教育创新带与区域教育一体化

人民网北京6月4日电 近日，2019宁波·长江教育论坛在宁波大学举行，本次论坛的主题是“长江三角洲区域一体化发展战略：教育的机遇与应对”，围绕长江教育创新带、区域教育一体化等专题展开，探讨如何加快实现国家长三角一体化发展的战略目标，并发布了《中国教育黄皮书》（2019版）。来自教育部、中国教育学会、中国教育技术学会、北京师范大学、华中师范大学、宁波大学等部门和高校科研机构的50多位国内有关政府机构负责人、高校学者、知名教育智库专家齐聚一堂。

长江教育研究院院长周洪宇介绍了在长江三角洲区域一体化发展战略背景下，智库建设对于推动教育改革和长三角教育更高质量一体化的重要作用，深刻阐释了本次论坛 “统筹长江教育创新带规划，推进长三角区域教育一体化” 的主旨。

论坛上，宁波大学副校长乐传永认为，在两个百年交替的重要节点，推动长江教育创新带的发展，配合长江三角洲地区日益凸现的经济一体化发展趋势，抓住机遇快速构建该地区一体化发展的高等教育系统已成为当务之急。

长江教育研究院执行院长方平指出，今后长江教育研究院将进一步加强共建智库之间的合作，充分发挥智库联盟在战略谋划、整合能力、高端人才、出版资源、建言渠道等方面的优势，更好地服务于教育改革和发展。

据悉，长江教育论坛是由长江教育学院以“全球视野、中国立场、建设态度、专业精神”为目标主办的论坛活动，邀请国内著名教育专家共同探讨教育改革与教育发展问题，至今已持续举办了12年。（熊旭 褚昕岚）

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