31个学位授权点不合格将撤销 43个被要求限期整改

人民网北京6月4日电 昨日，国务院学位委员会、教育部下发通知，下达了2018年学位授权点专项评估结果及处理意见。本次参与评估的专业数量上千，其中被评为不合格的学位授权点有31个，被要求限期整改学位点有43个，另有学位授予单位主动提出放弃授权的学位授权点18个。

被评为不合格的硕士学位授权一级学科为大连大学的设计学、安徽医科大学的生物医学工程。不合格的硕士专业学位授权点包括北京化工大学的艺术硕士、首都经济贸易大学的公共卫生硕士、北京语言大学的工程硕士(领域:软件工程) 、北京电影学院的公共管理硕士等。

学位授予单位主动提出放弃授权的学位授权点，包括北京航空航天大学的艺术硕士、中国农业大学的法律硕士、南开大学的审计硕士、南京理工大学的艺术硕士、中山大学的税务硕士等。

教育部要求，评估结果为“限期整改”的学位授权点，自发文之日起进行为期2年的整改，2019年招生工作结束后暂停招生。整改结束后接受复评，复评结果为“合格”的恢复招生，复评结果达不到“合格”的撤销学位授权。

对主动提出放弃授权的学位授权点和评估结果为“不合格”的学位授权点，学位授予单位自发文之日起撤销学位授权，5年之内不得重新申请，2019年招生工作结束后不得招生，在学研究生按原渠道培养、授予学位。（郝孟佳 褚昕岚）

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