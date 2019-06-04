原标题：《北京市中小学校健康食堂标准》更新：一周内食谱不能重复

北京市卫生健康委日前公布了最新版《北京市中小学校健康食堂标准》，要求学校食堂一周内的食谱不应重复，向师生家长公示学生餐制作过程及原料进货等信息。

公示制作过程及原料信息

新标准规定，学校应每周在显著位置提前公布学生餐带量食谱和营养素供给量；要加强食品安全与营养健康的宣传教育，培养学生健康的饮食习惯，加强学生营养不良与超重、肥胖的监测评估和干预。学校食堂应设置身高、体重测量工具，摆放能体现中国学龄儿童青少年超重、肥胖筛查体重指数分类标准及营养不良标准等宣传材料。

同时，学校食堂要按照“阳光餐饮”工程建设要求，通过透明厨房、视频厨房或网络厨房的形式展示学生餐制作过程；学校还应利用公共信息平台等方式及时向师生家长公示主要原材料进货、供餐单位等信息。

严控方便面等食品

新标准对学校食堂的营养、配餐与烹调加工均提出了明确要求。例如：食物选择、搭配应结合学生生长发育特点及不同年龄段在校学生营养健康需求，科学制定供餐食谱，以日为单位，一周内的食谱不应重复，做到搭配合理、营养均衡。

学校食堂提供的菜肴、主食应品种丰富，供餐满足粗细、荤素搭配，采用合理烹调方式。适当满足消瘦、肥胖学生差异性供餐。只提供午餐的学校食堂，可按照健康餐盘3：2：1的谷薯杂粮、蔬果和禽鱼肉蛋豆制品的比例进行配餐，对于肥胖学生应适当增加新鲜蔬果的摄入量。同时，鼓励学校食堂研发制作低脂、低盐、低糖的餐食。

标准中还特别强调，寄宿制学校商品部应严格控制和管理汉堡包、方便面等高脂、高盐、高糖食品，不得出售碳酸饮料等不利于健康的含糖饮料。

应配备营养专业人员

新标准规定，学校食堂应配备至少1名专（兼）职营养专业人员，开展科学配餐，推广合理膳食理念，对膳食营养均衡等进行咨询指导。

学校应组织食堂管理、营养专业人员和从业人员进行食品安全和营养、平衡膳食相关的知识和技能培训，每学年累计达到4小时以上。同时，学校每学年应组织食堂管理和从业人员开展食品安全和营养知识技能考核，合格者方可上岗。

学校要通过主题班会、课外实践等形式将食品安全与食育营养教育纳入健康教育教学内容，每学年不少于2课时，其中应有平衡膳食、零食选择和健康饮食习惯等的内容。

本市于2017年全面启动中小学校健康食堂建设工作以来，目前全市已有86所学校获得“北京市中小学校健康食堂”称号。

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丰台首推“最严学生餐”

丰台市场监管局近日在本市首次推出了学生餐配送最严规定，确保学生餐在出锅3小时内必须食用完毕。

时针指向了上午10：00，京酱肉丝、油酥椰蓉卷、肉末豆腐……北京圣禾餐饮有限公司为学生准备的午餐刚出锅，工作人员开始了紧张忙碌的配餐装箱。

丰台区市场监管局餐饮科相关负责人介绍，这是该局在全市创新首推的举措，要求辖区所有集中配餐单位都要在送餐容器上贴上标签，注明企业地址名称，餐品生产时间，餐品多长时间必须食用完毕等内容，并对餐食和送餐车进行封签。随车押运的安全员将所有环节确认完毕后，送餐车方可出厂送餐。

“封签和标签的双层防线既避免了饭菜遗漏，也防止有人中途打开学生餐。”丰台区市场监管局餐饮科这位负责人说，“为了防止食品变质，以及出锅时间过久产生亚硝酸盐等有害物质，现阶段我们基本要求菜品出锅3小时内必须食用完毕。”

中午10：30，圣禾公司的送餐车来到了丰台区榆树庄园艺术幼儿园。离孩子们开餐还有半个小时，送餐员有条不紊地拿出两份交接记录与幼儿园的副园长对接餐时间、餐车卫生状况、送餐员卫生状况等内容进行了核对，确认无误后，两人签字分别留存交接记录。

随后送餐员抽取一个配餐箱对箱内餐品进行测温，温度显示在77℃。幼儿园和送餐员分别进行食品留样后，一箱箱餐品这才被送进了孩子们的班里。

丰台区市场监管局餐饮科相关负责人介绍，送餐单位要在餐品送达后对其进行二次测温，确保食品的中心温度在60℃以上。

据悉，目前丰台区共有10多家集体配餐企业，承担着全市近100家学校和托幼机构食堂、企事业单位的供餐任务，日供餐量达到了45000余份，其中绝大多数供应学校和幼儿园。（记者 刘欢 赵鹏）

(责编：郝孟佳、熊旭)