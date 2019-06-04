新疆青年就业启航计划：全程帮扶长期失业青年

原标题：新疆实施青年就业启航计划 对长期失业青年实施全过程帮扶

记者日前从新疆人力资源和社会保障厅了解到，新疆启动实施青年就业启航计划，帮扶16—35岁长期失业青年群体提高劳动参与率，推动实现其更高质量和更充分就业。

据了解，新疆“青年就业启航计划”将针对16—35岁有劳动能力、失业一年以上的青年，建立健全覆盖求职创业全过程的帮扶机制。新疆将结合青年特点探索开展职业训练营、就业训练工场等多种形式培训，鼓励企业积极招收失业青年参加新型学徒制培训，符合条件的提供培训补贴和生活费补贴。对希望接受技能教育的，推荐就读职业院校、技工院校。对缺乏工作经历的，提供就业见习机会，帮助积累实践经验，提升岗位适应能力，符合条件的落实见习补贴政策。在帮扶措施方面，除了传统的扶持自主创业，提供创业担保贷款、创业补贴，降低创业成本，以及通过“一对一”结对帮扶就业、公益岗位托底安置等托底帮扶手段外，青年就业启航计划还引入“职业素质测评”“就业计划书”等手段，指导失业青年就业。

新疆人社厅相关负责人介绍，为帮助长期失业青年群体理性择业积极就业，青年就业启航计划启动后，将由公共就业服务机构建立统一的失业青年实名信息数据库，了解掌握失业青年的家庭情况、失业原因、求职意向、技能水平等基本信息，准确记录其就业失业状态、就业帮扶、政策落实等情况，为失业青年提供动态精准就业帮扶服务。（蒋夫尔）

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