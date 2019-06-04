高考倒计时3天，各学科应当如何备考

原标题：备考技巧

语文作文怎样发挥出水平

首先，作文的立意角度一定不能找偏，如果想不出特别深刻的立意点，那么不妨直接根据话题的关键词、关键看法立意，求稳不求新。

其次，一篇能让老师打到48分以上的作文一定要有一个脱俗而精彩的标题、开头和结尾，最好保证以上三者是足够漂亮且简短有力的，标题不必过长，8字以内为佳，开头和结尾一般不超过3行。

正文部分，需要在每段开头或结尾点明该段的总括句，其余内容可以稍微平淡一点，标题、开头和结尾在很大程度上判定了这篇作文的档次。

再加上精彩而充足的素材与名言，以及工整的书写。

数学最后阶段如何冲刺

首先，要保证自己在整个考试时间内注意力高度集中。其次，在冲刺阶段可以尝试调整刷题的方式，按板块刷套卷。比如，同时写多张卷子，先完成所有的选择题（先1～7，再统一写风格稍异的8），再完成所有的填空题（先9～13，再统一写风格稍异的14），以此类推。

从考点来看，可以今天刷选填和立体几何，另一天统一刷导数、椭圆和20题前两问。20题的第三问不必用这种方法，因为其规律不明显，视自己能力而定。总体来说，注重前面的题，20题每刷一题总结创新点为何即可，保147分或145分；有能力的可以用前面说到的方法冲击20题。

考试中，一定要建立整齐的草稿结构，方便查找，避免抄错。

英语备考及考试攻略

听力部分：审题、笔记、专注、心态。

阅读部分：练习中，有时候自己读懂了文章，但选项模棱两可，可以对照正确答案，反思自己为什么做错，是否真正读懂了文章。把正确的选项和文章中的对应句子连接，然后把误选的选项和当时认为的依据连接，重新斟酌。

写作部分：有几个禁区要注意：1.语言表达的问题。本身英语基础较薄弱、语感比较差的同学，还可以通过总结自己犯过的错误避免再次踩到雷区。2.堆砌辞藻。英语写作其实只需要清楚的表达出自己的意思，反之，华而不实则是老师们很不欢迎的一种风格，特别是当你的华丽与不地道的表达联系在了一起。

理综考前切忌大量刷题

经历了近三个月的高密度的刷题，如果每张卷子都能高质量地完成，你的知识储备已经基本够用了，再多刷题是没有意义的。在这个时间，应当做的是“返璞归真”，认真仔细地重新看一下课本，不要放过书上的每一句话。在临考前7天左右，将你高三考过的所有卷子都拿出来，把错题看一遍，着重思考自己错题的原因。这种“错题复习法”非常有效，可以帮助找到知识的漏洞。

一般来说，理综卷子的答题方式有两种，第一种是从前往后依次解答，另一种是分科目作答。后一种方法重点在于各个科目的时间把握，一般来说，150分钟，生物占40分钟，化学50分钟，物理60分钟，但也不是完全硬性的标准，拿生物来说，生物最佳的作答时间是30～45分钟之间，时间太少会太急导致出现低级错误，而时间太长又会挤占其他科目的时间。

文综的背书小窍门

临考背书可以画一下思维导图；如果觉得有什么考点可能考到的频率比较高（具体指比较容易考到、比较重要但是近几年又没怎么考到）就把那一课或者那一课的某个考点再背一遍，给自己一个安心。

就近几年全国卷各科出题来看，高考题与时事政治的关系越来越紧密，所以适当关注一些时事热点问题，并形成自己的一些联系和思考是必要的。

（摘编自清华大学“清华招生”公众号，作者均为清华大学经管学院学生）

(责编：李依环、熊旭)