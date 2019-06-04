考试季来临，专家提醒考试中的注意事项

原标题：考试中的注意事项

进入考试的目标应当定位为，在有限时间内尽力拿到最多的分数，而不是做出所有的题或者最难的题。因此，将自己真正会做的题都做对，每一分都拿到手，就足够正常发挥了。在考试过程中，遇到感觉很难攻克的难题时，在安心做完并做对自己会的题的前提下，如果时间有富余，可以尝试攻克，但绝不能一遇到就死磕。

考试中，不要反复不停地看表，尤其不要在考前过分精细地设定每道题用多长时间，如果平时练习的情况非常稳定，也就大致分配一下时间即可，即便没有按照分配时间完成，适当调整也很正常。

值得注意的是，如果某一科考得不好，不用放在心上，继续认真准备和进行下一科的考试就好。事实上，最后的成绩和自己的感觉未必是一致的，而且高考的过程中每一门都感觉考得不错的同学是很少的。何况，还存在这一科目今年题目偏难的可能。因此，不要让自己的感觉去影响接下来的考试，更不用去对答案，因为对于考试结果的过度预测还可能会导致不必要的紧张，影响考试过程本身，一切等考试结束后再进行。

最后提醒各位考生，你所担心和面临的问题，大部分是大多数人甚至所有人都担心和面临的。所以，尽管备考时间非常有限，还是需要和同学、老师保持一定的交流。

（本栏目作者：喻莉，系北京市第五中学心理教师）

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