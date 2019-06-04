原标题：高考前后的心理调适

“六月的纸鸢鸟语、十里桃花、草木深深、清寂而深情，光阴的大美，像一阙无以言说的诗句。”对于诗人来说，六月是美丽的、是孕育着成长的、是充满期待的，但是对于备考的高三学子来说，六月意味着成熟，意味着将迎来人生的第一个大考。应对高考，除了扎实的知识积累以外，还要具有良好的心态。

带着希望，相信自己

备考的学生应该以正确的态度对待复习和考试。要树立远大理想，不要以一次高考成败论英雄，认为考上重点大学才是终极目标。应该时刻提醒自己读书是为了更好的步入社会，实现人生价值。不断地给自己心理暗示，我能考好，我一定能赢。这样不断进行心理疏导，平常心对待就不会过分焦虑，相信进入考场的时候，一定可以达到减压的效果，考出真实水平。著名心理学家罗森塔尔教授的“罗森塔尔效应”理论提出，在我们学习和生活中，积极、乐观、自信和成功的心理暗示，会对人的情绪产生非常大的影响。所以，备考学生无论你现在成绩拔尖，还是与别人有一定的差距，千万要相信自己，每天都要带着自信和希望进行备考。对于自己的不足和缺点不要过多自我责备，要充分挖掘自己的优势和潜力，激发自信心。

不管得失，专心致志

近几年，我经常看到平时成绩很优秀的孩子，最后成绩很不理想。经过几年对高三学生跟踪调研，发现很多孩子在考试前几天，注意力不集中、患得患失、精神萎靡、涣散，过多的想象如果高考失利了怎么办，怎么向父母交代等。备考这段时间，考生一定要集中注意力，扎扎实实走好当下的每一步。瓦伦达是美国著名的钢索杂技演员，他的高空走钢索表演，离地面几十米，而且没有任何保护措施，难度可想而知。但瓦伦达毫不畏惧，每战必赢。观众问他成功的秘诀，他说：“我走钢索时，从不想是不是能到达目的地，只单纯地想走钢索这一件事，专心致志走好每一步，不管得失。”后来心理学家把这种专注于做自己的事，不为其他杂念所动的心理现象称为“瓦伦达心态”。考生想在最后一搏获得成功，应该学习“瓦伦达心态”。面对考试时不要把问题想得太复杂，不要无端地给自己预设困难，让自己还没上场就败下阵来。

养精蓄锐，清淡饮食

备考的这段时间，考生及家长一定不要乱了生活节奏，保证充足的睡眠。挑灯苦读的时光已经结束了，再搞题海战术、疲劳战术，实在是得不偿失。睡眠不足，人的思维会处于抑制和半休眠状态，最直接的后果就是复习没效率、考试没效果。心理学家认为，长期疲劳缺乏睡眠，人会产生失落、不安、心慌等不适症状，严重地干扰学生心理状态。所以，家长临考前尽量给考生创造轻松的外部环境。临考前一两天学校会放假，把时间交给考生们自由支配，此时不要过早地让考生上床睡觉，不要破坏考生的生物钟，也不要有意地吃太多油腻、辛辣的食物“改善伙食”。总之，不要把高考三天当作特殊的日子，要像平常一样让孩子平静地度过这三天。

平常心态，稳定发挥

考试的日子到了，考生要有平常心，坦然面对考场，不要紧张。心理学研究表明：人的表情与人的内心体验是相互促进的。笑与自信的体验是一致的，相互促进的，充满信心使人微笑，微笑同样使人增强自信心。所以，考生进入考场要学会轻松自然微笑。答卷时，要做到自信、放松。如果忽然紧张，可以自我调节一下，比如：闭眼、做深呼吸、检查一下考试用具等。最主要的是，考试时不要苛求自己全部答完，只要把能收获的分数全部拿到即可，别给自己定过高的目标，发挥出真实水平即可。

因此，遇到难题不要慌，遇到熟悉的题目也不要兴奋。如果你答题不怎么顺利，最后离交卷还有少量时间，还有大题没做，不要手忙脚乱，否则会一道题也做不出来，要静下心来，像平常一样耐心地按顺序解题，最后即使不能全部答完，也属于正常范畴。稳定的发挥一定可以取得比较满意的分数。

高考只是人生的起点，并不能决定终点，保持平常心，坦然面对考试前和考试后这段时间，稳定发挥，从容面对。

（作者：宋静，系首都师范大学初等教育学院教师）

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