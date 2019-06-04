郝文斌：“花拳绣腿”难解思政课之困

如何让思政课教学既有意义又有意思？如何紧跟时代发展和学生成长规律开展思想政治教育？围绕这一课题，哈尔滨师范大学博士生导师郝文斌不断在进行理论和实践探索。“思政课教师不应是个‘知心大哥’，更不应是个‘保姆’，而应帮助学生确立正确的理想信念。”结合学生特点和教学实际，郝文斌在课堂开展体验式教学，在体验中启迪学生的思想和心灵，激发学习兴趣，帮助学生逐步形成科学有效的思维方法，为学生探寻真正属于自己的人生之路提供理论指导、精神动力和价值支撑。

从1995年哈尔滨师范大学毕业留校工作至今24年，无论岗位如何调整，郝文斌从事一线思想政治理论课教学任务从未间断。深入爱国主义教育基地、企业集团，参加生产劳动、社区共建，开展三下乡……丰富的课后体验和良性的课堂互动使他的课大受学生欢迎。

“君子博学而日参省乎己”。为使理论与实际有效结合，郝文斌创造性开展课后三问：课堂上我学到了什么？这些内容我将来能用上多少？这些知识我应当怎样应用？“这种方法使我们不断反省自己，把学到的知识应用于实践，并逐步内化为自己的思想品质。”1999级政教系学生张影如是说。

郝文斌从思政课教学的针对性和实效性出发，根据教学重点、难点、社会热点、学生遇到的主要矛盾以及不同专业学生的兴趣特点，进行教学活动组织和设计。“思政课不能仅仅是‘花拳绣腿’，只有理论有深度，才能真正打动学生。”像执着于教学一样，他还醉心于理论探索和科研创新。在郝文斌眼里，科研能力是学者之本，更是一名高校教师的基本功。他常说，教学和科研对思政课教师如同鸟之两翼、车之两轮。多年来，他一方面依托教学实践，总结提炼形成理论研究，以教学促科研，提升自己的理论水平；另一方面，他将理论研究中获得的翔实数据应用于教学中，提升课堂教学效果，以科研提升教学。

“游击式研究是学者大忌，不能够什么热门就转向研究什么，而应对最值得研究的理论深度专研。”多年来，郝文斌秉持这样的理念，将科研的主攻方向定位于马克思主义理论学科前沿，主要从事高校思想政治教育研究。

把精力放在科研上，会不会影响人才培养？“教学和科研最终的目的就是为了培养人。”郝文斌说，因为有了扎实的理论积累，所以更加知道，注重“因材施教”和个性化培养，才是人才培养的最根本的方法。

2018级博士生谷松在哈尔滨一所高校从事管理工作，博士论文选题时，他想跟着时政热点研究生态文明，和郝文斌沟通之后，郝文斌考虑他做人事工作，与教师接触多，建议他借助自身优势，研究高校教师思政方向有关“师德”的主题。“现在研究生导师科研压力都非常大，所以很多导师喜欢学生选择与自己正在做的科研课题相关的研究方向，这样可以帮助导师，但郝老师不一样，他非常尊重我们的想法，善于发现我们的特长优势和学习兴趣，鼓励学生从兴趣角度进行学术研究，自由探索，针对不同的学生,他总是用不同的方法调动我们的学习兴趣。”

“教育越往上走，个性化的东西越多。尤其硕士和博士阶段本身选题就比较前沿，针对性越来越窄，更适合个性化培养。”他坦言，虽然还在探索阶段，但会尽自己最大的努力，给予每一个学生充分的关注和教育，根据每个学生的特点和学习能力等具体情况制定不同的教学方案。为了能够提升学生的学习效果，郝文斌让博士生和硕士生组成研究小组，通过“老带新、传帮带”的方式，使两者互相提升。

学术求真、生活求实、为人求善是郝文斌教授的人生信条。求真意味着高标准和严要求。2017级博士生田起香在考博之前，当得知她准备考郝文斌教授的博士时，很多人都告诫她：郝老师对学生要求特别严格，想报他的博士可要做好难毕业的心理准备。如今，已经跟随老师学习两年多的时间了，老师的严谨治学对她影响很深。“现在正在准备毕业论文，老师让我们一定要做实证研究，针对调查问卷中每一个问题的设计和答案的科学性与合理性，他都让我逐一推敲，反复修改。过程很折磨人，但是做出来效果非常好，很有成就感。”

郝文斌对学生的严厉源于他对自身的严格要求。“学术研究马虎不得，要是糊弄的话，过不了自己这一关。”一次，申报国家科研项目，在同事们看来，他已经准备很充分了，完全够申报标准，但郝文斌觉得还是做得不够好，最终放弃了那次申报。虽然在学术上他对学生要求严格，但在生活中对学生非常宽爱。他热心公益，关注基础教育发展，多次深入理县、玉树等地震灾区学校和本地学校捐款捐物，这都给学生作出了榜样。（曹曦）

《中国教育报》2019年06月03日第6版

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