原标题：火了这么多年的“高考房” 今年降温了

距离2019年高考还有2天。今年全国高考报名人数继2009年后，十年来首次重回千万级。

高考不仅是知识的竞赛，也是心理素质的比拼。考生们要调整出最佳状态，精神饱满自信迎考最重要。往年，不少家长为了自家孩子能够休息好，往往不惜重金在考点附近找宾馆开房间，于是催生“高考房”热。

昨天，钱报记者在杭城各大考点附近打探一番，意外地发现，今年宾馆房间不再紧俏。即便高考恰逢端午小长假，考点附近多数宾馆仍有房间空余。

其实，对于考生来说，住宾馆未必能睡个好觉。对此，专家说了四个字：内外调和。怎么做？仔细往下看。

考点附近酒店基本有空房

火了多年的“高考房”有所降温

往年大热的“高考房”，今年的预订情况如何？昨天，钱报记者进行了走访。

杭州高级中学是高考考点之一，附近各类不同档次的酒店，以往是高考学生和家长较为热衷的“高考房”预订地。

“高考期间的全天房，房间目前还很宽裕，大床房或标间都有。”杭州五洋宾馆负责客房预订的工作人员告诉记者，虽然今年高考撞上端午，但尚未出现因为高考而热销的情况。

杭州第十四中学对面，都锦生路上的都锦生宾馆，去年的“高考房”早在月初就全部预订出去了，但今年的“高考房”到昨天还有很多空余。一位客房经理对记者说：“以前这个时候可能早就预订满了，今年零零散散才接到几个高考房订单。”

在杭二中滨江校区，附近宾馆集中在东信大道西浦路口以及东信大道浦沿路口附近，昨天记者尝试着预订高考期间的房间，这些酒店都还有空房。

杭州源清中学附近，离得最近的一家宾馆是叫“炫颐”的酒店，6、7、8日三天的房间也都很宽裕。而稍远一点的纳德自由港酒店，除了8日这天满员，其他时间的订房情况也不紧张。该酒店客房部经理说：“去年高考开考前一个星期就陆续有家长前来预订，而今年暂时还没接到专门强调是‘高考房’的订单。可能现在酒店越来越多，可以选择的范围越来越广，所以很多家长不是太着急。”

针对“高考房”不再走俏的情况，考生和家长们也有着自己的看法。

“以前高考集中考试的科目多，大家都很紧张，如今的6月高考，考生只需参加语文、数学、外语三门考试，其余科目在选考阶段已经完成，时间很宽裕，心态也比较放松。”家有高考生的市民陈先生说。

此外，不少考生家长表示，近年来，社会上有了很多高考配套服务，像爱心顺风车等，这给他们吃了一颗“定心丸”。即便住处与高考考点有点距离，但提前预约相应的顺风车，或是乘坐学校统一安排的班车，都能提前到达考点。

“还是自己家里的环境比较熟悉，也更安静、舒心。”一位考生家长对记者说。

考生如何才能睡个好觉

专家说了四个字：内外调和

高考在即，一些考生内心总会不自觉地紧张起来，甚至出现失眠、烦躁不安、注意力下降等情况，容易导致考前极度疲劳，临场打不起精神。

想以最好的状态迎考，先得睡个好觉。怎么办？浙江省中医院精神卫生科的陈莹医生说了四个字：内外调和。

“内在，要调整好心态，过度焦虑容易导致入睡困难，睡眠浅。”陈莹说，考前焦虑是正常的，考生们不必太在意，而且适度的紧张和兴奋能激发人更多潜力，“考前这两天，不要太多想考试的事情，最好该吃吃、该休息休息。”

陈莹说，太过紧张的时候，可以试试冥想，或者用深呼吸放松，或者听一会儿音乐，《Tea-House Moon》、《悠悠红河》、《春歌》、《静心极乐》都是她比较推荐的放松疗法音乐。此外，室内练练瑜伽也挺好，瑜伽有专门的吐纳法，哪怕做个简单的猫式、下犬式都挺好。

“一时睡不好，也不用过于担心，告诉自己昨晚睡得很好，今天精力充沛，这种暗示也是有一定效果的。”陈莹说，积极的心理暗示，有时候也能带来很好的效果。

至于外在环境因素，主要是睡眠环境的调整。比如室内的光线，室内必须足够黑，这样更有助于体内褪黑素的分泌。比如室内温度不可过高，调整到微凉的温度，更容易入睡。比如，睡前不要进行篮球、足球之类的剧烈运动，也不要喝太多开水、牛奶之类的流质食物，免得夜尿多。同时，睡前半小时最好能洗好澡。

作为后勤保障人员，家长的角色也很关键。陈莹医生特别叮嘱，家长切莫太过紧张担心，免得反而扰乱孩子的心态。“晚饭后，千万不要一会儿送补品、一会儿问孩子想吃啥，这些不同以往的刻意关照，反而容易让孩子紧张。晚饭吃到八分饱，太饱会睡不好，而进补则完全没必要，高考这段时间反而清淡饮食更好，让孩子的肠胃能够舒缓一些，大脑反而能更高效运转，思路更清晰。”

“考生作息调整也是必要的，可以进行微调，尽量把兴奋状态逐步调整到上午9时至11时30分，下午3时至5时。” 陈莹说，如果以上方法都没效果，失眠严重的话，可以考虑助眠药物，“建议用中成药，不会影响记忆，不会产生宿醉反应。”

对于选择住在高考考点附近宾馆的考生，陈莹也有个特别提醒：宾馆的床一般比较软，对很多认床的人而言，床的软硬对睡眠也会有影响，建议早两天就去住，可以提前适应一下。

大一学长学姐暖心分享

睡不睡得好，家长很关键

去年，首批00后踏进高考考场。如何保证充足睡眠，作为过来人，各高校的大一学长学姐们，也有一些暖心提醒要分享。

中国计量大学信息学院2018级电子信息专业史灵凤说：“高考前几天，别熬夜复习了，熬了也没啥用。心态一定要调整好，考前几天，不适合大量的刷卷和复习笔记，可以试试看错题，检查一些自己比较薄弱的某类题目。最后考试比的是心态，是细心，最重要的是要相信自己。”

该校人文与外语学院2018公管专业的陈健睿也感慨道：“高考近在咫尺，最重要的是调整心态，不要给自己太大的压力，睡个好觉，轻松上阵。去年我身边超常发挥的人，大多都是前期积累准备充分，外加考试心态特别好的。”

浙江传媒学院新闻与传播学院2018级学生杨鑫说：“高考其实最希望的是正常发挥，超常发挥的其实很少，但是因为紧张等其他因素发挥失常的其实很多。平常心对待真的很重要，就把它当作是一次普通的考试，高三考试这么频繁，你们也经历过两轮选考了，高考也只是一次考试而已。这么想就能好好睡觉了。”

想要睡好觉，家长同样扮演着重要的角色。今年大一的学生们说，高考那段时间，如果家长没有把控好自己的情绪和行为，考生的情绪就很容易受到影响。

“考试那两天，考完一门忘掉一门，这一门课考完了就暂时不用管它了，家长们也不要追问考得怎么样。” 大一学生杨鑫回忆说，“当时我考好出来，爸妈就忍不住和我说他们听来的选择题答案，结果发现自己错了几道题，中午午睡时没有睡着，下午英语考试时就犯困了。”

杭州师范大学好几位大一学生表示，面对高考，家长要先减压，“父母平静从容胜过千言万语。高考那几天，最希望父母少讲话，鼓励会嫌烦，批评心态会崩。父母在吃喝上尽力满足就是最大的支持了，各自像平常一样‘忙自己’的即可。”（陈素萍）

(责编：郝孟佳、熊旭)