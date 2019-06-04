原标题：校园App应坚持服务为本

移动互联时代，网络为我们的生活带来极大的便利，手机支付、手机购物、网络教育等，都是移动互联网带来的“福利”。我们的日常生活离不开各具特色的智能手机App，与此同时，校园也享受到移动互联网的便利，国内一些高校引入了“互联网+校园App”的管理模式进行校园服务。

2月28日，中国互联网络信息中心（CNNIC）在京发布第43次《中国互联网络发展状况统计报告》。截至2018年12月，手机网民规模达8.17亿，网民使用手机上网的比例达98.6%。大学校园里，学生们更是人手一部手机，以便学习、生活和交流。高校对学生的教育和管理也与时俱进，通过“互联网+”的形式服务师生。高校通过智能App对学生进行线上管理、在线服务，在节省了一定的人力和物力的同时，也提高了管理效率，为双方提供便利。

校方紧跟时代，想要利用智能App为师生服务的初衷可佳，但在推进使用的过程中，有时反而给学生带来了不便。跑步、打水、查询学分、找自习室、连接无线网络……大学生的手机被各类校园App“霸屏”。曾有记者采访了全国多个省份、多所高校的大学生发现，每位大学生平均下载约4个App。移动终端让大学生享受到一些便捷的服务，但手机App种类繁多、单个App的功能过于单一，也徒增了大学生的烦恼。而且，以智能手机为载体的App还可能因手机设备、网络环境、技术等方面的局限，不能随时随地进行便捷服务。实际上，校园App应坚持为师生服务的初衷，理性使用。

让校园App真正发挥服务功能，确保给学生提供便利，需要校方、学生和有关部门三方联动，握指成拳。

校方在校园里推进智能App的使用时，应广泛调研，征求学校师生的意见，做到有的放矢，考虑师生实际需要，尽可能精简App的数量，采用具有多功能的智能App，进行高效服务。同时，对于智能App要进行实时监管，定期收集学生反馈意见，与APP服务商沟通，促进App改进不足，提升服务质量。清华大学信息化技术中心曾推出一款名为“At Tsinghua（在清华）”的手机应用，受到清华学子的欢迎。技术中心正是在广泛调查的基础上，发现学生经常查询自习室和图书馆借书的信息，便着重打造这款App强大的查询本领，以便服务学生。在查询服务的功能之外，该款App还兼有网络课堂、无线网络登录、查看校内新闻等多种功能，方便了清华师生的校园生活。

学生应该具有主人翁意识，使用智能App时多反馈意见，与校方沟通，促进App服务的改进提升。

据教育部网站消息，3月12日，教育部印发《2019年教育信息化和网络安全工作要点》。其中提到，教育部将与网信部门开展联合行动，治理校园App乱象。研究制定规范校园App管理的意见，规范第三方校园App的引入和自主开发校园App的建设。有关部门的重视与相关意见的出台将会促进校园App朝着服务师生的正确轨道行进。

校园智能App是顺应着智能化、信息化的时代潮流的新事物，目前存在着一些不完善的地方。我们应该有一定的耐心，推动其朝着更加精简化、实用化、便捷化的方向发展，让校园智能App真正成为服务师生的工具。

北京印刷学院 白梓含

(责编：郝孟佳、熊旭)