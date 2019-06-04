石家庄2019年义务教育招生入学政策强调不得私设入学“门槛”

原标题：“幼升小”今年明确“户口随父母双方或一方”

近日石家庄市公布了2019年义务教育招生入学政策，中国青年报·中青在线记者注意到，去年政策中引发争议与关注的“适龄儿童、少年户口随父母”，今年已明确为“适龄儿童、少年户口随父母双方或一方”。同时，石家庄市教育局也强调各县（市、区）教育局指导各中小学优化报名、验证、发放录取通知书等入学流程，做到“让群众少跑路”，不得私设入学“门槛”。

2018年，石家庄市教育局在解读该市当年义务教育招生入学政策时表示：“‘划片招生、就近入学’的条件是指适龄儿童、少年户口随父母（或其他法定监护人，下同）……”

本报报道了该市一些学校为此在执行“幼升小”政策时，要求父母和孩子3人户口必须在一处才能上片内学校，导致某些有一方户口没在片内的夫妻为孩子上学甚至去办离婚手续。（见中国青年报2018年7月5日1版《石家庄“幼升小”政策执行引争议》）

而今年该市义务教育招生入学政策则对“房户一致原则”明确表述为：“‘划片招生、就近入学’是指适龄儿童、少年户口随父母（或其他法定监护人，下同）双方或一方……”

石家庄市教育主管部门表示，与比去相比，该市今年义务教育招生政策制定中努力呈现便民化、科学化、规范化这3个特点。

记者了解到，该市今年将进一步简化优化义务教育招生入学手续。从今年开始，本地户籍适龄儿童、少年入学除提供必要的户籍、住房证明外，取消没有法律法规依据、能够通过其他方式核查的证明事项，将《出生证明》从报名材料中删去，简化了证明材料。（中国青年报·中青在线记者 樊江涛 朱洪园）

(责编：郝孟佳、熊旭)