国家留学基金委：收紧留学生签证阻碍国际学术交流

原标题：国家留学基金委：收紧中国留学生签证阻碍国际正常学术交流

昨日，教育部发布2019年第1号留学预警。对此，国家留学基金委秘书长生建学在接受记者采访时表示：“在高等教育国际化背景之下，美国以‘国家安全’为名收紧中国留学生签证政策，千方百计阻挠中美之间正常的教育交流及人员往来，不利于中美国家之间、人民之间的交流与往来。国际合作是持续推动知识进步与创新的关键，国际间正常的学术交流不可或缺，合作贡献才能创造出我们世界更美好的未来。”

生建学表示，近期，在中美贸易摩擦的背景下，中美关系遇到了一些坎坷和波折，中美教育交流也受到了影响。

根据国家留学基金委统计，2018年我计划公派赴美留学10313人，其中因签证问题无法按原计划赴美331人，占计划派出人数3.2%；2019年1月至3月，中方计划公派赴美留学1353人，因签证问题未能成行182人，占计划派出人数13.5%。2018年以来，美以反间谍为由吊销或重新审查中方赴美人员签证，从自然科学向社会科学扩散，近期美方还取消了一批中方从事中美关系研究学者赴美十年签证。

“美方一些部门、机构毫无依据的对正常的中美人文交流和教育交流设置障碍，对中美学生学者交流往来进行限制，引发中美两国学界及社会各界的广泛关注。2018年以来，美国对来自中国的留学人员赴美签证申请采取逐步收紧的背景审查，对美国教育科研单位接受中国留学人员也施加诸多限制，导致部分已获公派留学资格的留学人员无法获得赴美签证，无法按原计划派出。今年以来，美方进一步收紧其签证政策，留学人员将面临日益苛刻的赴美签证申请以及日益严峻的签证审查和入境检查。”生建学说。

生建学表示，近期，耶鲁大学、斯坦福大学、加州大学伯克利分校、加州大学戴维斯分校、密西根大学等美国知名高校纷纷发声，支持教育开放和国际交流。耶鲁大学校长强调，“开放是美国顶尖研究型大学取得卓越成就的关键，也必须始终是耶鲁大学的标志”。

“我们始终支持教育交流与合作，并希望中美教育交流能够取得积极的成果，为此我们将继续做好中美政府间的学生学者交流项目，继续实施好与美国一流高校合作设立的奖学金，以交流促理解，以教育促发展。人员往来是促进中美两国间各领域交流与合作的基础。中美双方应采取更加积极的措施，使两国人员往来更加便利，进而为两国各领域交流合作创造更好的条件。”生建学说。（中国青年报·中青在线记者 叶雨婷）

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