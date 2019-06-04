美方行为与中美两国民心背道而驰

6月3日，教育部发布2019年第1号留学预警。记者从预警中获悉：一段时间以来，中方部分赴美留学人员的签证受到限制，出现签证审查周期延长、有效期缩短以及拒签率上升的情况，对中方留学人员正常赴美学习或在美顺利完成学业造成影响。对此，教育部提醒广大学生学者出国留学前加强风险评估，增强防范意识，做好相应准备。

针对教育部发布赴美留学预警，记者采访了有关专家。

记者：中美贸易摩擦背景下，两国教育交流合作形势日趋复杂。请您介绍一下具体情况。

程家财（教育部留学服务中心主任）：在中美贸易摩擦背景下，美国国会和联邦政府部门将部分正常中美教育交流合作活动政治化，冠以“中国威胁”“中国渗透”之名进行打压，诬陷我学生学者在美国开展“非传统间谍”活动并进行无端滋扰，对我部分专业赴美学生进行签证限制，延长签证审查周期、缩短有效期，拒签率上升。

生建学（国家留学基金委秘书长）：美方一些部门、机构毫无依据地对正常的中美人文交流和教育交流设置障碍，对中美学生学者交流往来进行限制，引发中美两国学界及社会各界的广泛关注。

2018年以来，美国对来自中国的留学人员赴美签证申请采取逐步收紧的背景审查，对美国教育科研单位接收中国留学人员也施加诸多限制，导致部分已获公派留学资格的留学人员无法获得赴美签证，无法按原计划派出。我们对此十分关注。自信开放的中国学生以世界为怀，愿与所有友好国家的青年一起交流、学习、创造，为推动人类的文明和科技发展共同作出贡献。

他说，中方始终认为，不管政治经济关系如何变化，教育交流合作要始终保持自信和定力。中国政府始终支持同包括美国在内的世界各国开展留学生交流。从1978年到2018年底，中国各类出国留学人员累计达585.71万人。2018年，中国出国留学人员总数为66.21万人，较去年增长8.83%。未来，中国政府将继续秉持“支持留学、鼓励回国、来去自由、发挥作用”的方针，继续同各国相互借鉴教育理念和管理经验，不断加强人员往来，共同推动教育发展。

美国高校纷纷发声，欢迎和支持包括中国学生在内的国际学生和学者

最近有媒体报道，麻省理工学院2019年本科生未招收一名中国大陆学生，也有传闻称美国大学正在向中国大陆学生关闭大门。

对此，教育部新闻发言人续梅表示，教育部已请驻外使领馆核实相关情况，也向一些美国高校了解情况，还请省级教育行政部门进行了初步核实。目前掌握到的情况，已经有大陆学生接到了麻省理工学院的录取通知书。另外，像耶鲁大学、哥伦比亚大学，这些学校都表示他们向我们的大陆学生发出了超过10份的本科录取通知书，这个数量和往年相比大体相当。

“总体上来看，尽管中美贸易摩擦一直在持续，但是中国学生到美国去留学的总体形势保持了平稳态势。”她说，最近一段时间以来，一些美国著名高校，包括哈佛大学、耶鲁大学、斯坦福大学、加州大学伯克利分校、莱斯大学等学校校长，他们都纷纷发声，表示欢迎和支持包括中国学生在内的国际学生和学者。

“像哈佛大学的校长表示中美高校之间应该进一步加强合作和交流，这对于中美关系来说特别重要。”续梅说，莱斯大学校长给全校所有人员发了一封信，信里写：我们的国际学生、教职员工和来访的学者，不论你们是从哪里来的，在莱斯大学都会受到尊重和欢迎。“所以这些大家也可以看出来，美国高校对华交往合作的态度是开放的，对于留学生的态度也是欢迎的。”

《 人民日报 》（ 2019年06月04日 02 版）

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