西北大学今年拟招生3300人 转专业不分文理科

人民网北京6月4日电 2019年高考大幕即将拉开，西北大学党委常委、副校长王尧宇日前做客人民网2019高招系列访谈节目《招办主任来了》，向考生和家长系统介绍学校的概况和历史，并解读了今年学校的招生计划和招生政策等情况。

王尧宇介绍，西北大学今年计划面向全国招收3300名本科生，较去年增加50人。同时，学校还将继续通过国家专项、地方专项和高校专项，面向边远、贫困、民族等地区招收364名农村学生。

今年新增4个本科专业 转专业不分文理科

“西北大学今年新增知识产权、智能科学与技术、生物医学科学和临床医学等4个本科专业，补齐了我校学科短板的同时，也圆了西大人复办医学的梦想。”王尧宇介绍，智能科学与技术和临床医学三个专业今年首次招生；临床医学专业将分别面向陕西、河南、河北、山东、江苏、广东、湖南等7个省招收首届学生30人。

王尧宇特别指出，2019年学校中外合作办学专业在天津首次招生，至此西北大学该招生项目共覆盖7个省市。此外，学校今年艺术类专业对文化课要求和录取规则较往年有较大变化，因此提醒有意向填报西北大学的考生，仔细阅读学校招生章程和艺术类招生简章。

对于学生选择专业的相关规定，王尧宇谈到，西北大学对转专业学生开展专业分流、专业准入机制，可准入准出人数由原来可转专业人数的5%提升至10%左右。同时学校对专业准入、准出的学生不区分文理科，学生可根据各专业准入标准和自身的学习基础、兴趣特长等理性选择自己喜欢的专业。

奖助学金覆盖近半数学生 国际交流校超过100所

“学校每年都会评选国家奖学金、各类校内奖学金、各类社会奖学金，可覆盖近50%的学生。” 王尧宇介绍，学校从2015年开始，还在大一新生中设立优秀新生奖学金，对于符合标准的优秀新生，按等级给予不同金额的奖励，四年来已累计奖励优秀新生超过800名。

王尧宇指出，针对家庭经济困难的学生，学校每年会为他们提供2500元补助，为家庭经济特别困难的学生提供3500元补助，同时评选“励志奖学金”，每生奖励5000元。同时，学校还专门为这部分学生设立了唐仲英德育奖学金、余天休助学金、临时困难补助、勤工俭学等奖助学金项目。

据悉，在国际交流合作方面，西北大学目前已与30多个国家100余所高校签署合作协议，开展教学与科研合作。王尧宇谈到，2018年学校共选派557名学生赴境外交流学习。近年来，学校通过国家公派、校际交流、院系联系等渠道，陆续推出“非学位交流访学”“双学位联合培养”“中外合作办学”“寒暑假短期访学”等各类国际化人才培养项目。学校还出台了相关办法，切实为符合条件的学生提供经济补助。 （李依环 褚昕岚）

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