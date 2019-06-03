“一村一园”、“慧育中国”：让每个农村孩子在健康的环境中成长

人民网北京6月3日电 6月1日，首届中国儿童发展论坛在北京钓鱼台国宾馆召开。论坛上，“一村一园：山村幼儿园计划”十佳志愿者教师、“慧育中国：山村入户早教计划”十佳育婴辅导员、反贫困与儿童早期发展优秀项目工作者受到表彰。为他们颁奖的正是在“一村一园”与“慧育中国”项目中受益的儿童。

据了解，“一村一园：山村幼儿园计划”由中国发展研究基金会发起，是为贫困农村地区儿童提供学前教育服务、促进教育公平的项目。“一村一园”的幼儿园设在公办园覆盖不到、民办园不去的村寨。从项目启动至今年2月，基金会与地方政府合作，先后在青海、贵州、湖南等9个省（自治区）的22个县（市），设立山村幼儿园。现有幼儿园1697所，2347个班，招聘幼教老师2700余人，在园幼儿近6万人。

据贵州省织金县教育科技局幼教管理中心李丽介绍，2012年“一村一园”项目在织金县开始实施，在3个乡镇设立了72个山村幼儿园，解决了这3个乡镇的孩子无幼儿园可上的问题，效果显著。于是织金县在2015年、2016年，将72个点扩展至389个点，实现了全县覆盖。“一村一园”项目实施后，山村孩子的入园率从2012年的50%提高到了现在的88.02%。

“一村一园十佳志愿者教师”杜婷婷从2015年起就在甘肃省华池县五蛟镇杜右手山村幼儿园工作。谈到为什么选择和坚持这份工作，她告诉记者，刚毕业的时候考虑离家近，就选择了附近的山村幼儿园。后来渐渐觉得孩子们很可爱，会对她说“老师我喜欢你”、“我爱你”，这让她觉得这份工作很值得。虽然身兼数职很辛苦，但干得就是一份心情。

李胜年来自青海省海东市乐都区达拉乡甘沟山幼儿园，是“一村一园十佳志愿者教师”之一。“整个乐都区的山村幼儿园，我是唯一一个男性幼儿教师，已经干了八年了。”李胜年谈到，自己一直有做老师的梦想，原本在企业工作，恰逢这个项目开展，他通过笔试、面试加入进来，一直在不断提升自己的专业素养，报名中央人民广播电视大学学习学前教育专业，也取得了教师资格证书。他为这份工作感到自豪，在其中找到了成就感和幸福感。

“慧育中国：山村入户早教计划”亦由中国发展研究基金会开展，以入户家访为主、辅助以亲子活动的方式，针对贫困地区农村6-36个月婴幼儿的早期养育环境问题，为条件不利的婴幼儿家庭提供早期养育指导。从项目启动至今年2月，“慧育中国”项目已经在全国7个省份开展试点，覆盖48个乡镇，418个行政村，累计受益儿童7559人。

“慧育中国十佳育婴辅导员”何琼来自甘肃省华池县项目办，她向记者介绍，华池县的家访员每周入户1次，提供60分钟左右的指导，每个家访员最多负责14个孩子。她特别提到，招募的家访员一般都是本村的，这样可以为孩子提供长期、稳定的服务。

哈吾林·毛列提是新疆阿勒泰地区吉木乃县的家访员，是受到表彰的“慧育中国十佳育婴辅导员”之一。她告诉记者，通过入户家访和亲子活动，孩子们变化很大，开朗了、懂事了，还学会说简单的汉语。

据悉，从2009年起，中国发展研究基金会在贫困地区进行反贫困和儿童早期发展项目，“一村一园”项目针对3-6岁的学前教育，“慧育中国”针对3岁以下的婴幼儿，两者几乎覆盖学前的所有孩子，旨在让每个农村孩子都可以在健康的环境中成长。（何淼 褚昕岚）

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