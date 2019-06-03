湖南职业院校贫困学生100%得到资助

近日，湖南省教育厅发布《湖南省职业教育扶贫工作报告（2018）》（下称《报告》），2018年，湖南省职业院校贫困毕业生就业率达93.61%，向贫困地区输送毕业生近4.2万人，近3年累计逾10万人，毫无疑问，湖南职业院校已成为贫困地区本土化人才培养的主要基地。

去年，湖南省教育厅发布了《湖南省职业教育扶贫工作报告（2015-2017）》，公布了近3年来湖南省职业教育扶贫工作的“成绩单”。据悉，这在全国尚属第一次。

《报告》显示，2018年，湖南省职业院校贫困地区生源比例高达34.97%。为帮助贫困生顺利完成学业，湖南省职业院校通过减免学费、设立奖助学金、提供生活补贴、发放勤工俭学补贴等多种方式，为贫困学生提供资助共计17亿元，贫困学生100%得到资助且资助幅度加大。校企合作企业提供的资助达3206万元，顶岗实习企业为职业院校贫困学生发放顶岗实习补贴生均2789元/月。

湖南省职业院校有贫困毕业生34831人，其中32605人实现了当年就业，当年就业率达93.61%，高出湖南省职业院校毕业生平均当年就业水平0.75个百分点；全年成功申请贫困家庭学生求职创业补贴逾600万元。贫困毕业生平均就业起薪点达3417元/月，连续3年增长，平均增幅6.44%，绝大部分实现了“就业一人，脱贫一家”。

2018年，湖南省职业院校向贫困地区输送毕业生近4.2万人，近3年累计逾10万人，已成为贫困地区本土化人才培养的主要基地。同时，培训了12.7万名劳动力、2.4万名乡村干部，开展贫困地区农村实用技术培训16.8万人次，近3年累计达46.9万人次。采取集中授课、观摩学习、现场指导等多种形式，培训种养专业户、乡村企业经营者、农庄（农场）主等致富带头人3.5万人。450名干部教师驻村帮扶，助力部分贫困村整村脱贫，结对帮扶3782个贫困家庭脱贫。

《报告》显示，2018年，湖南省职业院校选派352名“科技特派员”赴贫困地区提供全方位的科技服务，服务范围覆盖全省51个贫困县（含已摘帽的贫困县）；科技攻关团队为贫困地区产业（企业）解决科技难题287个；为贫困地区开展产业项目帮扶477项，助推贫困地区优势特色产业形成强劲发展势头；积极开展“帮销帮售”“以购代捐”，帮助贫困地区企业和农户打通产品销路。（梁国胜）

(责编：褚昕岚(实习生)、熊旭)