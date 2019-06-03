“严出时代”的毕业论文季：痛苦源自平时修炼不足

“严出时代”的毕业论文季

进入6月，不少大学中的打印店开始忙活起来。一本本论文从这里打印、装订，围在机器前的大学生们眼中充满着期待、欣慰，还有些许的如释重负。这些能走进打印店的，都是这个毕业论文季的“人生赢家”，因为他们终于走到了毕业论文完成的最后一步。

而在打印店旁的宿舍中，在不远处的图书馆里，仍有不少学生还在一遍遍修改论文。微博上“论文查重有多严格”这一阅读量1.5亿的热门话题中都是他们的心声。去年，大学进入“严出时代”之后，高校对于毕业论文的审核标准提高了很多。因此，这个论文季，对于不少大学生来说比往年难多了。

严字当头，论文“划水”已成过去式

“你在睡吗？可是我在写论文睡不了哎。”很多学生在朋友圈里深夜叹息。

来自湖南省某高校的硕士毕业生曲微微发现，今年的毕业季比去年难熬。

“学校明显对研究生要求比去年高多了。我们的论文查重标准是20%，以前即使论文没有达到查重标准，改到30%多也可以‘划水’通过，但是现在卡死20%。”曲微微说。

早在去年9月，教育部就已下发《关于狠抓新时代全国高等学校本科教育工作会议精神落实的通知》，强调各高校要全面梳理各门课程的教学内容，淘汰“水课”，打造“金课”，严把毕业出口关，坚决取消“清考”制度。

同年10月，教育部印发的《关于加快建设高水平本科教育全面提高人才培养能力的意见》(简称“新时代高教40条”)中更是明确提出，加强对毕业设计(论文)选题、开题、答辩等环节的全过程管理，对形式、内容、难度进行严格监控，提高毕业设计(论文)质量。加强本科生毕业设计(论文)管理，是狠抓本科教育教学的一项举措。

今年的毕业季，不少高校在“严出”上加强了管理力度。4月，清华大学公布了最新修订的《清华大学学生纪律处分管理规定实施细则》，其中的显著变化就是对学术不端加大了处罚力度，学位论文抄袭者可被开除学籍。而原来的处罚，则是给予“记过以上处分”。

而在西南交通大学峨眉校区教务处5月6日发布的《关于做好2019届本科毕业设计(论文)查重检测工作的通知》显示，本届毕业设计(论文)查重检测将增加大学生论文(含本届)对比库，凡发现同系、同校学生互相抄袭的，教务处将启动调查程序，情况属实的从严处理。

此外，学校还要求师生签“承诺书”，承诺已经学习了教育部《学位论文作假行为处理办法》《教育部办公厅关于严厉查处高等学校学位论文买卖、代写行为的通知》等，并严格执行教育部及学校有关毕业生学籍管理、课程考核及毕业设计(论文)文件要求。

“之前因为政策较宽，我们可以使用查重率不太准确但价格实惠的淘宝查重，但现在要求必须以知网为准，每次查重需要200多元。”曲微微说。

严字背后，论文季的痛苦是平时“修炼不足”

对于不少大学生来说，论文季的“难”是全流程的，从选题开题，可以一直持续到论文答辩。

在华中科技大学计算机学院的大四学生王旭东看来，写论文本身不是最难的，难的是论文里的实验部分。他表示，自己在毕业设计刚开始的时候，选题和开题答辩都比较简单，而他还在暗自“庆幸”之时，就遇到了一系列的麻烦。

“因为一个小小的公式的错误，几百条计算结果全部作废，一个星期的努力功亏一篑。每次好不容易有了新的进展，拿去和老师学长讨论，然后发现自己犯了很多低级错误，没办法只能从头再来。另外，因为我的毕业设计是理论性研究，以我现在的能力无法通过严谨的实验来证明理论结果，这也是我遇到的一个问题，就是没有强有力的实践来支撑理论上的结论。”

西安交通大学的大四毕业生于振远表示，毕业的过程“困难特别多”。“我做毕业实验需要用到一个比较复杂的试验台，但是这个试验台任何一个环节都会出问题。我们得从头修到尾。实验中，不知道的东西占大多数，真正能够明白的占少数，我的数据出来都奇奇怪怪的”。

除了硬件本身的问题，精准的化学实验对个人操作也有很高的要求。就在接受中国青年报·中青在线记者采访的当天上午，于振远还因操作的失误搞坏了仪器，令他十分烦躁。

对于大学生在毕业论文季的“痛苦”，西南交通大学校长徐飞在接受中国青年报·中青在线记者专访时表示，“学生在知识、能力、表达等方面都存在问题，而毕业论文写作让这些问题集聚在了一起，才导致学生苦不堪言。”

徐飞认为，现阶段大学生毕业论文质量不高，主要体现在知识不扎实，学生掌握理论的深度与综合能力欠缺，独立思考、调查研究以及解决问题和分析问题的能力较差，这就导致毕业论文的研究选题没有新意，内容没有深度，创新性不足。

“如果学生平时做的很好，他在论文写作时就不应该感到很痛苦，论文反而应该是他自我展现的舞台。”徐飞说。

哪些能力可以破题“论文难”

近年来，不少专家和高校教师表示，大学生毕业论文质量差，主要是因为他们在科学写作方面的学习和训练不足，导致他们人生中第一次写论文就是在写毕业论文。学生不知从何下手，指导老师苦不堪言，论文的质量也往往不高。

对此，徐飞认为，提高学生科学写作水平十分必要，本科阶段高年级应该开设相关选修课程，教授学生如何进行科学研究及学术写作，或者是通过学术讲座的方式，专门对学生如何写作毕业论文进行指导。

去年，清华大学校长邱勇宣布面向2018级新生开设“写作与沟通”课程，预计到2020年覆盖所有本科生，并力争面向研究生提供课程和指导。这引起了社会广泛关注。5月底，清华大学写作与沟通教学中心发布教师招聘启事，面向海内外优秀学者、博士后及应届博士生再次招聘10位教师。

据悉，课程采取1学分和2学分两种并行模式。各个课堂共同讲授的，主要是说理文写作的范式以及如何去修改和完善一篇文章。更具体地说，主要包括选题立意、整理文章思路、建立逻辑结构、检查与修改语病、优雅化表达等，但话题则由学生自主选择。课程不强制使用统一教材，重要的是整个流程上训练要求的一致性。

清华大学历史系教授、教务处处长彭刚曾表示，写作训练首先应该是思维的训练。“发现一个问题可以从不同的角度来思考，这对学生来说很重要。要会写，先要学会思考，学会有条理、有层次的思考，这也是我自己期望的最高标准：写作课程在锻炼学生写作能力的同时，也是一门让学生‘开眼’的通识课”。

而对于学生在毕业论文季的“苦不堪言”，徐飞认为，除写作能力的欠缺以外，还有以下几方面原因。

从学生的角度来讲，平时接触的知识多，学得不够扎实，存在浮光掠影、浅尝辄止的现象。学生在日常的学习中过于依赖搜索引擎，在记忆和独立思考方面存在不足。“什么东西都唾手可得，什么都有答案，学生会觉得‘我干嘛还去学’，这是蛮大的一个误区”。

另一方面，学生学到的知识是碎片化的，没有结构化、条理化、系统化，也没有把别人的知识纳入自己的知识体系。这就导致在最终需要条理化的文字呈现时，学生就“傻眼了”。

而且，“很多学校师资力量捉襟见肘，老师把更多的精力放到科研上。在教学方面，放在本科生与放在硕士生和博士生身上的精力又不一样，本科生是老师精力投入最少的群体，这也是学生论文写作难的重要原因。”

徐飞认为，尽管从学位条例的角度讲，本科生不像硕士生和博士生，必须要提交论文才能取得学位，但坚持要求本科生提交毕业论文的惯例是很有必要的。“毕业论文可以全方位地、综合地展示和检验学生掌握所学知识的程度，以及运用所学知识解决实际问题的能力，本科生写毕业论文更重要的是过程，从选题到资料收集，再到论文组织、写作、修改，最终成稿，这是一个最基础的学术研究和学术训练的过程”。

“毕业论文是学生的最后一次大作业。”徐飞说。

(应采访对象要求，曲微微、于振远均为化名)

中国青年报·中青在线记者 叶雨婷

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