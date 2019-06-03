云南团组织为扶贫干部子女开设“四点半课堂”

每天下午4:30以后，昆明西山区广福小区里的社区儿童活动服务中心便热闹起来，放了学的孩子们陆续来到这里，写作业、参加兴趣小组，下午6：30后家里的老人再将他们接回家。

这个由共青团昆明市西山区委与绿砖瓦城乡社区服务中心依托“青乐益站”共同建设的“四点半课堂”，是一个专门为社区里抽调到扶贫一线的扶贫干部子女开办的学习、娱乐场所；“青乐益站”还专门为低龄儿童设立了未成年人服务中心，让父母不在家、由老人看护的幼童来玩耍交流。

与此同时，在云南文山壮族苗族自治州文山市东风路商圈“青年之家”，团文山州委、文山学院团委、团文山市委联合开设了“五点半课堂”，每天下午5:30，孩子们陆续到来，在签到簿上签好自己的名字，便开始写作业。

7岁半的航航今年刚上一年级，他的爸爸是文山市秉烈乡的一名扶贫队员，长期驻村，回家次数很少。妈妈要照顾他和两岁的弟弟，没有更多的时间和精力来辅导航航的作业。“五点半课堂”开设以来，妈妈将放了学的航航送到这里，晚上7点半再来接他。“感觉轻松了好多。”航航的妈妈说。

“‘陪伴是给孩子最好的爱’。但是对于许多在贫困地区参与脱贫攻坚工作的扶贫队员来说，这却成了他们难以弥补的遗憾。”共青团文山市委副书记黄文说，“希望我们这个不收取任何费用的公益课堂，能为扶贫队员解决子女放学后的看护问题。”

为帮助扶贫队员解决后顾之忧、发挥共青团的组织优势和社会动员优势，今年3月，共青团云南省委发起了“助力脱贫攻坚 关爱扶贫队员——共青团在行动”活动，要求各级团组织在昆明五华区、盘龙区、西山区、官渡区、呈贡区内扶贫干部居住较为集中的小区，以及扶贫干部较为集中的省（市）直机关所在地，以扶贫干部未成年子女和老人为主，兼顾社区内其他青少年，开展“四点半课堂”试点工作。

为使服务更有针对性和实效性，团云南省委要求各级团组织在机关、学校、社区等地，集中宣传、发放问卷、上门走访，对扶贫队员家庭孩子的需求进行评估。以社区为主阵地、团组织为指导、社工及志愿者为主推力，形成“团干部+社工+志愿者”的工作格局；同时与扶贫队员家庭结对子，进行菜单式服务，建立定期联系和应急支援机制，让扶贫队员家庭在紧急情况下能联系上团干部和志愿者，得到应急支援和帮助。

作为主要的试点地区，活动开展以来，共青团昆明市委立即行动起来，整合了“青年之家”、12355服务台、青少年事务社工机构、志愿服务组织等服务平台，与社区、企业、社会组织等共同建设关爱扶贫队员家庭的服务站，以电话问候、上门探访、家政帮忙、就医陪同等方式，帮助扶贫工作队员家庭解决一些日常需求。

五华区、盘龙区、西山区、官渡区、呈贡区5个主城区的团组织，从高校招募了大学生志愿者，请他们辅导孩子写作业，并开设手工课、阅读课、书法课等兴趣班；同时，还与扶贫地团组织联系，让孩子给爸爸妈妈写一封信、画一幅画、录制一段小视频，让孩子理解爸爸妈妈的工作；针对扶贫队员的父母长辈，团组织还为他们开展使用手机电脑教学服务、老年人防范各类金融诈骗保健品诈骗知识讲座等。

“云南扶贫攻坚成绩的取得，与各级干部用心用情用力、真抓实干分不开。”云南省政府副秘书长、省扶贫办主任黄云波说。

云南扶贫办的数据显示，云南是全国贫困人口和贫困县最多的省份，贫困程度之深、脱贫难度之大，位居全国首位，是中国脱贫攻坚的主战场。

今年4月30日，云南省政府对外通报，云南33个贫困县达到退出条件，摘掉贫困帽子。至此，云南累计有48个贫困县（市、区）脱贫摘帽，占贫困县总数的54.5%，标志着全省脱贫攻坚取得了重大决定性成就，为确保2020年脱贫攻坚取得全胜奠定了坚实基础。

脱贫攻坚以来，云南累计派出2.2万名干部担任第一书记，派出10.9万名干部驻村帮扶，目前，在岗驻村工作队员3.4万人。他们脚踏泥泞，长年奔波在位于崇山峻岭的村寨中，熬夜加班，在最偏远、最贫瘠、最艰苦的农村，与乡亲们住在一起、干在一起，帮助困难群众修路建桥、引进项目、开拓市场。每年回家的次数很少，即使是过年，也要到除夕才离村回家，农历大年初三便从家里出发回到驻村工作点。为打赢脱贫攻坚这场硬仗，他们付出了艰辛的努力，有的甚至付出了生命的代价。据新华社报道，2013年至2018年，云南因公殉职的扶贫干部超过了70人。

今年3月，云南省总工会出台《驻村扶贫工作队员意外伤害和重大疾病慰问办法》，为奋战在脱贫攻坚一线的驻村扶贫工作队员提供关爱和保障。

在脱贫攻坚“春季攻势”取得显著成效的基础上，5月至7月，云南再次开展“夏季攻势”，围绕“两不愁三保障”突出问题集中力量打歼灭战。

为打好“夏季攻势”战，日前，云南省委、省政府提出的“十个着力”，其中一条是：“着力关心关爱扶贫干部。关心他们的生活、健康、安全，对在脱贫攻坚工作作出显著成绩的干部，给予激励和重用。从今年5月起，用3年时间组织脱贫攻坚一线干部职工参加疗养活动，更好地激励和引导扶贫干部在脱贫攻坚中担当作为、干事创业”。（张文凌）

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