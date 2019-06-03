学前教研科研体系如何完善

“学前教育教研科研应重视研究范式的转变和研究方法的创新，应加强协同创新机制的建立。”日前，第二届全国学前教育科研工作论坛在湖南长沙举行，中国教育科学研究院副院长马涛在会上这样说道。

去年11月，中共中央、国务院印发了《关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》，其中提到：完善学前教育教研体系。健全各级学前教育教研机构，充实教研队伍，落实教研指导责任区制度，加强园本教研、区域教研，及时解决幼儿园教师在教育实践过程中的困惑和问题。

为总结近年来我国学前教育教研科研工作的先进经验，中国教育科学研究院主办了此次论坛。来自全国29个省份教科院所系统的160余名学前教育研究人员共同围绕“完善学前教研科研体系，推进普惠优质发展”这一主题进行了探讨。

“学前教育教研科研应坚持人民立场，聚焦中央关心、社会关注、人民关切的学前教育事业发展中的重点、难点、热点问题。”马涛建议，学前教育教研科研不仅应重视研究范式的转变和研究方法的创新，综合运用跨学科研究、调查研究、实证研究等方法开展及时、系统、科学、高效的调研，切实提高研究成果质量，还应加强协同创新机制的建立，有效汇聚创新资源和要素，打破不同单位之间的壁垒，充分释放“人才、资本、信息、技术”等方面的优势。（纪秀君）

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