2019年江苏试点20所高职院校面向社会人员招生

记者近日从江苏省教育厅获悉，2019年江苏将开放20所试点高职院校面向社会人员招生。

据了解，20所试点院校覆盖江苏13个设区市。根据《江苏省高等职业院校面向社会人员开展全日制学历教育试行办法》，具有该省户籍或在苏务工（需提供6个月以上劳动合同证明）、具有高中阶段学历或同等学力及以上的企事业单位在职职工、退役军人、进城务工人员及待业人员等均可报名。

考生原则上报考自己户籍或工作单位所在地的招生院校，且入学后原则上不得转入其他专业学习。考试形式采用“综合素质评价+职业适应性测试”，具体要求由各院校自主确定，每年7月前完成考试。

按照“社会急需、适合成人、易于就业”的原则，招生院校将依托本校骨干优势专业相关资源，拿出有良好就业前景的招生专业，并优先考虑养老护理、家政服务、烹饪、电子商务、物流、机械制造、焊接、汽车维修等在当地就业市场需求量大的专业。例如，南京科技职业学院、常州工程职业技术学院、扬州工业职业技术学院等院校，今年均提供汽车检测与维修技术专业。

根据要求，招生院校要扩大对退役军人、失业人员及进城务工人员国家助学金的资助面，原则上不低于50%。退役军人可按规定申请学费资助；失业人员和进城务工人员学费依据相关规定从失业保险基金结余中支出。为鼓励企业支持员工带薪就读高职院校，江苏要求，企业单位在职职工学费按规定从企业职工教育经费中支出，不超过工资薪金总额8%的部分，准予在计算企业所得税应纳税所得额时扣除，超过部分准予在以后纳税年度结转扣除。

江苏省教育厅有关负责人表示，高职院校面向社会人员招生，是缓解当前就业压力、解决技术技能人才短缺的战略之举。高职院校将发挥资源优势，加快培养经济社会发展急需的技术技能人才和高素质劳动者，助力更多青年凭借一技之长实现人生价值。（王伟）

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