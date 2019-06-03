西北农林科技大学今年拟招5300人   五大专业优势明显

人民网北京6月3日电 “西北农林科技大学今年计划在全国招生5300名，将新增四个卓越班。”高考将至，西北农林科技大学招生办公室副主任李景星近日做客人民网访谈间，讲解2019年招生政策和新变化。“有农科类、现代生物类、农业工程类、食品化学类、资源环境科学类五大类优势专业。”

西北农林科技大学招办副主任李景星做客人民网 卢静摄

全国计划招生5300名 新增四专业四个卓越班

“西北农林科技大学今年计划在全国招生5300名，招生范围覆盖了全国31个省市区。招生专业共66个，其中新增四个专业，包括光电信息科学与工程、汉语国际教育、城乡规划、劳动与社会保障。” 李景星介绍，学校继续推进专业按类招生，其中38个专业按照13个专业类进行招生。按照专业类录取的学生，在进校一到两年后根据学校的相关规定，选择所在专业类所包含的专业就读。

今年，西北农林科技大学在原有生命科学基地班的基础上新增四个卓越班，包括环境科学与工程类卓越班、农业工程类卓越班、食品科学与工程类卓越班、工商管理类卓越班。基地班和卓越班实行2+X的分段培养、本硕博分流培养，如果分流合格，学生在第四年将直接进入研究生通道学习。

农林水学科最齐备 五大类特色专业优势明显

李景星介绍，目前，西北农林科技大学是全国农林水学科最为齐备的高等学校之一，农业科学领域进入ESI全球学科排名前1‰。

主要有五大类特色优势专业：第一类是农科类专业，包括农学、植物保护、园艺、动物科学、动物医学、园林、林学等。第二类是现代生物类的专业，包括生物科学、生物工程、生物技术。第三类是农业工程类的专业，如农业水利工程、农业机械化及其自动化，设施农业科学与工程。第四类是食品化学类的专业，包括食品科学与工程、食品质量与安全、葡萄与葡萄酒工程。第五类是资源环境科学类的，包括环境科学、环境工程、资源环境科学。

西北农林科技大学招办副主任李景星做客人民网 卢静摄

与世界上174所高校或机构合作 奖励资助体系完善

西北农林科技大学与世界上174所高校或者科研机构建立了合作关系，和国外机构、大学合作建立科研平台13个。

“我校倡议发起了“一带一路”丝路教育科技创新联盟，吸引周边14个国家76所高校加入，在中亚地区建立了多个科研基地和实习基地。” 李景星谈到，西北农林科技大学是国家留学基金委公派研究生出国留学的签约高校之一，近几年已连续公派1600多名学生出国留学。

学校建立了完备的奖励资助体系，包括国家奖学金、国家助学金、国家励志奖学金、校长奖学金、专业奖学金、社会上的各类奖助学金，以及困难补助、勤工助学等。学校每年用于本科生的奖励资助达7千多万元，50%的学生都可以享受到不同程度的奖励或者资助。

学校重视学生就业工作，为学生就业提供了全方位的服务或者指导，毕业生就业率连续多年保持在95%以上。45%的学生会选择继续深造、继续读研究生，每年推荐免试保送研究生的比例达到全校20%，2019年有968名毕业生获得推荐免试资格，其中99%的学生被国家双一流高校录取。

（何淼 褚昕岚）

(责编：何淼、熊旭)