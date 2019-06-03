矿大建校110周年：开启能源资源特色世界一流大学新征程

中国矿业大学举行建校110周年创新发展大会（李依环/摄）

人民网北京6月3日电 “站在110年的新起点上，学校将按照固本强优拓新、特色发展的基本方略和充内涵、提质量、显特色、上水平的基本要求，到本世纪中叶建成能源资源特色的世界一流大学。”在日前举行的中国矿业大学建校110周年创新发展大会上，该校校长宋学锋郑重表示。

中国矿业大学前身为焦作路矿学堂，创办于1909年，是近代中国第一所矿业高等学府，开创了中国矿业高等教育的先河。1950年，新中国第一所矿业高等学府中国矿业学院成立。1978年，学校迁至江苏徐州。建校以来，中国矿业大学历经14次搬迁、12次易名，累计培养各类学生33余万人，包括两院院士10余名。

“110年来，一代代矿大人肩负开采光明的神圣使命，积淀并铸就了优良的办学传统和可贵的矿大精神。”兄弟院校代表、中国工程院院士、东南大学校长张广军会上表示，希望两校进一步深化交流合作，相互学习借鉴，并和与会的兄弟高校一起，在奋力扎根中国大地、创建世界一流大学的新征程中继续携手前行，努力办好人民满意的教育。

同为兄弟院校代表，中国科学院院士、中国科学技术大学校长包信和会上以《科技赋能新时代，煤基能源再辉煌——未来科技与传统能源技术融合》为题发表主旨演讲。他描述了未来可持续能源系统的愿景，指出化石能源作为当前及未来一段时期主流能源的地位不会发生变化。

“矿大率先将重点放在新型清洁能源的开发上，令人印象深刻；矿大师生长期以来通过科学研究为社会服务所作出的贡献，令人备受鼓舞。”诺贝尔物理学奖获得者中村修二在大会发言中指出，矿大建立了相关国际研究中心和低碳能源研究院，也将在新能源和节能技术的研究上做出贡献。

“离开母校已经24个年头了，然而在我的情感里，母校却从未远去。” 中国工程院院士、国家能源集团科技委常务副主任顾大钊曾在矿大6年求学、7年从教。他在致辞中表示，母校“开采光明”的豪迈情怀坚定了他“科技报国”的远大理想，“学而优则用、学而优则创”的办学理念激发他始终沿着“实业报国、科技强煤”的志向而努力奋斗。

“开启创建能源资源特色世界一流大学新征程”仪式在会上举行，多位与会领导、嘉宾、师生代表共同按下“聚能”图标（矿大党委宣传部供图）

“进入新时代，开启新征程，矿大人发出了扎根中国大地、创建能源资源特色世界一流大学的铮铮誓言。”中国矿业大学党委书记刘波表示，学校将坚定不移推进“双一流”建设，时刻保持着奋斗者的姿态，推动学校事业再上新台阶、再创新辉煌，以实际行动向新中国成立70周年献礼，为实现中华民族伟大复兴作出矿大人应有的贡献。（李依环 曹雯 何林倩）

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