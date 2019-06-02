海归投身儿童服务产业

曾几何时，在人们的印象中，儿童市场似乎只是售卖玩具、奶粉、童装等用于儿童吃穿玩方面的商品市场。但如今，行走在城市中，婴幼儿游泳馆、儿童绘本书店、儿童益智玩具体验店等各类为儿童量身提供的消费场所和服务令人目不暇接。蓬勃发展的儿童市场聚集了众多投资者，也吸引了一批海归投身儿童用品和提供儿童服务的创业项目。

据统计， 截至2016年，中国0-14岁儿童人口数约为2.7亿人， 占总人口比重的16.6%左右。随着中国正式开放“全面二胎”政策，有专家预计，2016-2020年将迎来继1980-1987年后的第二波婴儿潮。国家卫健委发布的统计公报显示，在2018年的出生人口中，二孩占到50%。 婴幼儿群体是婴幼儿市场的消费主体，不断增加的婴幼儿数量使得儿童市场拥有稳定的客户群体。从产业生命周期角度看，相较于其它产业从成长期到成熟期到衰退期的生命周期而言，儿童产业的产业生命周期波动较小，更像是常青产业。

如今，“80后”“90后”一代渐为人父人母，年轻父母对于孩子的成长期待刺激了新的消费需求，也刺激了儿童市场不断细分。儿童剧演出、童书、亲子游、儿童有声读物等细分市场逐渐形成。以北京市儿童剧演出市场为例，《2017年北京市演出市场统计与分析》数据显示，2017年北京市儿童剧共计演出3848场，占据整个戏剧演出市场的31.8%；吸引观众145.1万人次，票房收入1.54亿元，与2016年同期相比增长了42.2%，创历史新高。

从产品和服务受众来讲，一个孩子往往会带动两个甚至多个大人一起消费，“一拖二”“一拖三”的市场消费行为，使儿童消费群体迅速扩张。许多儿童项目开始注重亲子互动，让家长也参与其中。除了一线城市外，二三线城市的儿童消费需求也处于攀升阶段。目前我国中西部城市儿童消费市场整体发展态势较好，仅就教育培训市场而言，中西部地区2017年教育培训市场规模已超过2028亿元。

相对于其他发展相对成熟的产业，我国儿童产业发展时间并不长，其中蕴含着巨大的发展潜力，为海归创业者提供了广阔的空间。但目前，儿童产业市场仍存在一定问题。由于门槛较低，从业者良莠不齐，针对消费者需求的定制化服务相对较少，市场缺口较大。以儿童教育为例，数据显示，截至2017年，我国民营幼儿园已设立16.04万所，同比增速达到4%。但有机构预测，伴随适龄儿童数量的增长，以及每年入园率的高速提升，我国未来两年仍将存在377.4万人的就学缺口，由此或将再次加速推动幼儿教育产业发展。但与此同时，幼教师资培养并未受到足够重视，以1：15的幼教配比测算，我国或仍存在近44万幼儿教师缺口。

孩子作为服务对象有其特殊性，每个孩子发育水平、理解能力、家庭环境各异，针对不同用户需求开发个性化产品，可能是儿童产业未来的发展趋势之一。大浪淘沙之后，这一行业将迎来更多成熟的企业和更多成熟且专业的从业者。

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