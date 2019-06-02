小手拉大手 我们一起走 海归大朋友编织童心童梦

儿童正在悦读奇缘图书馆找寻书目。

（受访者供图）

儿童图书馆内，家长正在为孩子阅读绘本。

本报记者 孙亚慧摄

陆浩川团队的人机交互产品如今已销往全球20多个国家。图为儿童正在交互屏幕前玩得不亦乐乎。

（受访者供图）

小邱（左）患有自闭症，但可以从事一些基础性工作。孙梦麟（右）认为，应加快建立自闭症群体生命全程支持体系,为更多具备劳动能力的自闭症谱系障碍人群提供就业机会。

（受访者供图）

在北京五彩鹿高碑店校区的走廊墙壁上，张贴着自闭症谱系障碍儿童的绘画作品。画笔下藏着孩子心中五彩斑斓的世界。

本报记者 孙亚慧摄

儿童是祖国的花朵，是中华民族的未来和希望。快速发展的儿童市场吸引了许多留学归国人员的目光。

今天是“六一”国际儿童节。本报记者专访了3位耕耘于儿童市场的海归：童书绘本、人机交互、自闭症治疗。在各自领域中，他们守护着属于孩子的那一份童心童梦。

一本图书

描绘一段奇幻旅行

“这里是热带雨林，有许许多多高大茂密的树林。这里会经常下雨，炎热又潮湿，但依然会有许许多多的动物居住于此。大家一起猜一猜，究竟会有哪些动物住在这里呢？”来自乌克兰的外教老师安娜笑盈盈地用英语向身旁的孩子们提问道。

“有大象！”“有蛇！”“有没有猴子啊？”……孩子们七嘴八舌地抢着回答。

这是位于北京光华路SOHO15层的悦读奇缘里正在发生的一幕。2015年，王慧瑾带着1岁多的女儿从工作和生活了4年的新加坡回到国内，当时，共享经济逐渐兴起，市场对于儿童绘本的需求与日俱增。绘本消费的成本以及对家庭储物空间的要求，会在一定程度上影响家长对绘本的选购。“创办一个儿童图书共享平台”的想法进入她的脑海。

“有了小孩之后，我亲身体会到父母对于孩子教育的付费需求还是很强的，国内的儿童体验中心、游乐场和图书馆里总有不少家长和孩子的身影。这些场馆建设得漂亮，里面的项目也挺好，但我总觉得在给孩子提供优质教育内容这方面仍有欠缺之处。”想为孩子和家长创设一个更好的亲子阅读环境，王慧瑾决定采用线上绘本租赁平台与线下实体童书阅读图书馆相结合的方式，并在图书馆内开设了绘本课程，由留学荷兰回国的海归与几位中外教师一同设计授课内容，培养孩子的阅读兴趣和求知欲。

家长在网上借绘本，位于郑州市的订单中心会在经过规范化消毒处理后24小时之内寄出书册，送到孩子手中，从此孩子们开启了一段崭新的阅读之旅。选址中部地区重要的交通枢纽郑州，也为王慧瑾在借书业务的全国推广过程中节省了大量运输和人力成本。“我们现在已经拥有了10万名注册用户，其中包括年费会员7000多位。公司的图书存量约40万册，服务已经能够覆盖国内大多数省份。”王慧瑾说。

绘本图书馆里，孩子坐在家长身旁，捧着手中的书读得津津有味。场馆设计之初，王慧瑾亲自“操刀”，定下了原木简约风格的主基调，就是为了满足家长的高品质审美需求，力图打造一个家长和孩子都可以乐在其中的悠闲天地。

一本本绘本背后，清晰地绘制出了一幅幅儿童阅读足迹。王慧瑾意识到，可以把团队在后台获取和分析出的儿童阅读数据反馈给家长，为其在今后的图书选择方向上提供更多参考，引导孩子逐步扩展阅读范围。“我们将在数据统计上推出更多服务，让家长了解自己孩子的阅读兴趣在哪里。数据分析也会给出建议，比如家长在引导孩子深入发掘某方面兴趣的同时也应该拓展阅读广度，不只局限于某一方面。”她说。

与此同时，悦读奇缘的线上服务也在持续推进。录制绘本故事课堂视频并上传至网络，用户在自己家中通过手机扫码就能获得搭配绘本的音视频服务。王慧瑾想要达到线上与线下更深层次的交融互补，一本书加一块屏幕，孩子就可以在任何地方获得自己想要的“绘本乐园”。

女儿刚满5岁，创业过程中的千头万绪又都需要梳理，王慧瑾已经习惯于将每一分钟都“掰成几瓣”来用，不错过孩子成长路途上一个个精彩瞬间，努力找到工作与生活的平衡。

“孩子所在的幼儿园在母亲节早上搞活动，有的妈妈是前一天夜里两点才降落首都机场，有的妈妈赶来参加活动时头发还是湿的，都没来得及吹干。要想优秀就没有捷径可走，而我希望给女儿做个好榜样，让她知道妈妈一直在努力成为一个更好的人。”

一次互动玩耍

构筑一间“云上”课堂

行至某处儿童科学中心，人机互动的大屏幕上“种植”着几朵等待浇灌的鲜花，站在屏幕前的孩子要想办法用手指画出引水沟渠，滋养花朵。若是看到了这样的场景，便有极大几率会与陆浩川团队的产品相遇。

2009年，陆浩川毕业于新加坡南洋理工大学电子电气工程专业并获一等荣誉学位，在触摸屏商用系统解决方案方面积累了几年经验之后，2015年，陆浩川团队决定将关注点聚焦儿童领域，在杭州开始了自己新一轮创业之旅。

“神笔蛋宝”是团队的主打产品，儿童在交互屏幕上通过点按、触摸，依托自然科普、传统文化、安全与健康教育等多种主题设置，在与屏幕的玩乐互动中认识大自然、了解中华文化，培养符合儿童成长规律的问题解决能力。

除此之外，陆浩川及其团队还打造了体感与运动互动等多种形式，将人机交互触摸屏技术与儿童滑梯、蹦床、攀岩等具体运动场景相结合，综合运用当前热门的AR（增强现实技术）、机器视觉和自然人机交互技术，为线下儿童空间布局数字化智能互动产品、丰富体验内容，实现寓教于乐的效果。

关于孩子的一切话题，都让记者面前的这位青年海归充满兴致。他认为，在儿童领域创业，“站在小朋友的角度去思考”是最重要的，“寓教”之前，先思考孩子是否真的快乐、真的喜欢。“我们不少人其实是站在大人的角度，给孩子灌输一些教育理念。我认为还是要从小朋友的角度出发，要符合他们不同年龄段的成长发育特点。”陆浩川说。

项目推广初期，陆浩川也遇到了一些家长和幼儿园方面的不理解，数字化是否有必要？是否会影响孩子的视力？而今，质疑声消失了。“大家慢慢认可了这样的观点，即让孩子适度接触一些数字化产品将有助于成长，在合理的时间和范围内去接触有益的内容。”陆浩川说，根据孩子“玩”的频率和喜好，他的团队正在分析研究儿童行为大数据，基于这些数据推出迭代产品和更受孩子欢迎的内容。

“现在的创业者都在讲‘用户体验’，小朋友们就是我们的‘用户’，他们的‘体验’是我们关注的核心。我们希望这种‘游戏化学习’能够潜移默化地帮助孩子得到能力提升。”为了服务好每一个“小用户”，陆浩川也在努力拓展产品应用场景。从儿童乐园、科学中心到商场、母婴产品零售店，从幼儿园、幼教机构再到餐厅、儿童医院，都能看到儿童在交互屏幕前玩得不亦乐乎。

“大朋友”陆浩川心中有更大的蓝图。他告诉本报记者，如今公司的产品已经销往全球20多个国家、应用于2500多个线下场景。他想把“火”再“烧旺”些，让团队“出海”之路走得更远。

陆浩川说，他要在产品中更充分地展示中国传统文化，让更多外国小朋友了解东方文明。他说，《西游记》、皮影戏、甲骨文……只要孩子们伸出小手摸一摸、点一点，看着屏幕，中国的文化就在那里。

这是他的心愿。为达成心愿，他浑身充满干劲。

一个“驯鹿”童话

为“星星的孩子”筑梦

2004年，全职太太孙梦麟做了一个重要决定：尽己所能做点事情，帮助自闭症儿童，让他们可以体面地生活。

彼时，从加拿大留学回国的她正在北京大学第六医院做义工，陆陆续续接触过一些自闭症儿童和家属，在当时，人们对自闭症的了解有限，国内也没有多少有效的医疗手段可以解决儿童期发育障碍，很多自闭症儿童的处境让她揪心不已。

想要帮助自闭症孩子的人不止她一个。就在那时，北京大学第六医院主任医师杨晓玲教授和辽宁师范大学孙敦科教授打算创办一家专门帮助自闭症儿童的机构，他们被孙梦麟的热情所感染，便投来橄榄枝。3人一拍即合。

“‘有人让我干活’，我实在是太高兴了！而且还是能够帮助自闭症孩子的工作。”现今回想起自己当初决定加入杨、孙两位教授团队的场景，孙梦麟的语气中仍旧满是兴奋，“他们说一个月给我600元工资，我说‘我一分钱不要’，我自己买辆车为你们服务！如果需要钱，那我就把我自己的钱投进去！”

就这样，五彩鹿儿童行为矫正中心正式成立。“鹿”，取自英文单词“驯鹿”，代表童话，孙梦麟希望童话中的鹿可以保护这些自闭症谱系障碍的孩子们，让他们可以拥有多彩的人生道路，能够更好地生活。

在北京五彩鹿高碑店校区，老师拿着手中的教学卡片正一对一耐心地与个训课的孩子互动，对孩子进行语言康复训练。通过这样的训练，加强儿童对口腔机能的控制，也可以激发其语言学习的兴趣，训练孩子正确使用功能性语言。

坐在老师对面的男孩很少说话，但常常笑，笑得很甜，他认真睁大眼睛盯着老师细细地看。若是跟他打招呼，他会腼腆地向后转头，又慢慢转回来，轻声地说“你好啊”。

小邱是这所学校里一位特殊的员工。今年26岁的他也属于自闭症谱系人群，但是可以协助老师准备教具，独立完成一些行政类工作。事实上，随着家人逐渐老去，自闭症群体生命全程支持体系的建立和完善备受关注，这包括0-3岁早期诊疗干预、3-6岁抢救性康复、6-18岁融合教育职业培训以及成年后的社会保障、财产信托等多个环节。

孙梦麟认为，进一步加深全社会对自闭症的认知程度刻不容缓。她计划做全国巡讲，在100个城市开100场宣讲会，让公众能够对自闭症孩子多一份理解，多一点关爱，同时，也能给更多普通学校的教师普及自闭症知识，“这样孩子7岁之后就有了‘出口’，一年级、二年级的老师也会知道该怎么帮助他们。”

迄今，五彩鹿已在北京、上海、西安、徐州等地开办了十几所分校，十几年来帮助了1万多名自闭症谱系儿童。孙梦麟想更进一步，把实践经验中积累起来的教学管理数据库和标准化评估推广出去，与更多学校、机构分享。采访当日，孙梦麟在厦门，当地两所特殊教育学校都对她的标准化评估表现出浓厚兴趣。

建立人才基地，是孙梦麟接下来发力的另一重点。她希望推动面向高校的深层次合作，培养更多了解自闭症领域的专业化人才。

“小心！跳起来！”运动教室内，老师正带着儿童一起玩“丢沙包”游戏，孩子们爽朗的笑声在整间屋子里回荡。相隔不远的音乐教室里，在美国纽约大学获得音乐治疗硕士学位的韩泰阳正在依据孩子的状态即兴演奏吉他，边弹边鼓励孩子用自己的方式给予回应。

有的孩子选择敲鼓。“砰！砰！砰！”每一声都充满力量，每一槌都像饱含着拼命生长、不会放弃的精气神。

“砰！砰！砰！”

(责编：郝孟佳、曹昆)