儿童小视角 时代大主题（逐梦70年）

拔萝卜（年画）

特 伟 中国美术馆藏

蒲公英（版画）

吴凡 中国美术馆藏

无论何种文明、何种语言，形容儿童的词汇，总是与希望、美好、稚朴等相连。人类将未来的希望寄托在儿童身上，并呈现在儿童题材美术创作之中。对少年儿童的描绘，生动展现出不同时代、不同地域和不同环境下少年儿童的成长与变化，寄寓着人们的美好期待和人文关怀。回望并审视新中国70年儿童题材美术创作的探索、成果及发展，可以管窥这一题材在新中国美术中的拓展，以及新中国社会、文化、艺术、教育等领域的发展变化。

随时代步伐

新中国儿童题材美术创作，内容丰富、形式多样，呈现出鲜明的时代特点，彰显出时代的精神追求和审美趣味。

新中国成立初期，百废待兴，全国人民以空前的热情投入社会主义建设大潮之中。这一时期的儿童题材美术创作，一方面着眼于革命历史，表现儿童在战争年代的苦难、艰苦岁月中的乐观以及献身革命的理想，以冯法祀油画《刘胡兰就义》、秦大虎和张定钊油画《在战斗中成长》为代表，具有鲜明的时代性；另一方面是在现实主义创作思想影响下，借儿童生活题材开展主题性创作，批判旧社会，讴歌新中国，像反映“三毛”在新社会幸福生活的张乐平系列漫画、表现儿童英勇形象的张仃年画《新中国的儿童》、展现毛主席与新中国儿童亲如一家的刘文西年画《在毛主席身边》、体现乡村儿童渴求知识的徐匡版画《乡村小学》等都是典型代表，曾产生广泛影响。同时，有些艺术家还通过表现儿童生活和童趣来彰显新中国儿童的生机与活力，如特伟年画《拔萝卜》、吴凡版画《蒲公英》等。其中《蒲公英》中小女孩清纯可爱的形象，为大众所喜爱，以至于成为新中国儿童的一个符号，广为传播。中国画领域，李可染创作的《榕树水牛》营造了一个自在的儿童世界，唤起人们对童年的美好回忆。这一时期，苏联的儿童题材美术作品也被介绍到国内，像列舍特尼科夫油画《又是一个两分》等，对新中国儿童题材美术创作产生了一定影响。与此同时，对儿童题材美术创作的研究也开始起步，辅翼创作活动，如王伯敏、夏与参编的《古代画家的儿童画选集》以及陈鹂编著的《婴戏图与货郎图》。

改革开放后，思想活跃，文化多元，儿童题材美术创作也呈现出新的艺术表达取向，时代气息浓郁。如蔡修齐雕塑《矿工的儿子》，生动表现了儿童的调皮与稚气；第六届全国美展金奖作品、王晓明油画《未来世界》，描绘了一个男孩在画前憧憬未来；孙家钵雕塑《山里红》，塑造了一名山村小女孩质朴、勤劳的形象。也有一些作品在思想探寻中，赋予儿童形象以哲学和文学、社会与人生等层面的象征意义，在充满诗意的画境中描绘儿童，或者号召人们捐献希望小学、支持教育事业等，如刘仁杰油画《夏至》、何多苓油画《春风已经苏醒》、艾轩油画《微风撩动发梢》、冯远中国画《我要读书》等作品。有关儿童题材美术的史论研究也更加系统，如1988年畏冬编著的《中国古代儿童题材绘画》。

新世纪以来，随着物质生活水平的提高，人们越来越重视儿童的成长和教育，儿童题材美术从形式、内容、创作理念获得更广阔的表达空间，也更加注重时代审美与个性风格。一些女性艺术家，则从女性视角表现儿童生活，闪耀着母性光辉，如闫平油画《母与子》系列、喻红油画《目击成长》系列等。此外，对留守儿童的关注、希望工程的展开等，也在儿童题材美术创作中有所表现。这一时期，儿童题材美术更加注重社会现实的表达，以及艺术观念的彰显。同时，关于儿童题材美术的专著、文章相继出版、发表。美术工作者以兼收并蓄之势，将儿童题材美术创作植根于文化、艺术、生活、教育之“土壤”，培育姹紫嫣红的儿童题材美术。

与传统“婴戏图”等儿童题材绘画相比，新中国儿童题材美术作品不再只是描绘儿童生活、游戏的场景，而是更多融入画家情感，抒发创作者情怀，通过对儿童生活的关注和表现，表达对社会生活的关心、对人性的思考以及对时代审美的阐释。同时，艺术家个人趣味的自主选择和表现，也反映在儿童题材美术创作中。如，同是表现乡村儿童，王沂东油画《沂蒙娃》系列追求唯美。儿童在生活中自然流露出的好奇、童趣等一直为人赏爱，是这一题材表达的永恒主题。作为儿童题材创作的另一翼，民间美术中的儿童题材仍以继承传统为主，如天津杨柳青年画、无锡惠山泥人等，但也有一些借助民间美术样式大胆创新的作品，如臧恒望、李洪修的年画《三月三》。可以说，纵览新中国70年来儿童题材美术创作，呈现出异彩纷呈之面貌。

承国家希望

儿童题材，自古有之。从战国玉佩中初现儿童形象，到唐宋衍为“婴戏图”这一特殊题材，儿童题材早已成为中国画题材之一脉。作为新的历史时期的创作成果，新中国成立70年来的儿童题材美术创作，其特征外显于美术作品，内隐着时代诉求、民族风貌、文化情境和大众审美。从创作目的而言，这一题材可概括为“借”儿童创作和“为”儿童创作两类。

“借”儿童创作的美术作品，即“借”儿童看世界，多借助儿童形象，隐喻、再现、表现各阶段美术工作者的所思所感，或社会思想观念变迁以及新探索，如丰子恺的系列漫画、冯远中国画《乡童》等。

“为”儿童创作，即带儿童看世界，作品多以连环画、动画等形式存在，作为儿童启智、启蒙的美术载体。其中，以国产动画表现最为突出、民族艺术特色最为鲜明。1958年中国第一部剪纸动画片《猪八戒吃西瓜》诞生，兼具中国民间剪纸和皮影戏的造型风格，不仅为儿童带来新的视觉体验，还成为中国美术类影片的一种新类型。1961年上映的《小蝌蚪找妈妈》，取材于齐白石创作的鱼虾等形象，是中国第一部水墨动画片。从上世纪80年代起，为儿童而创作的动画片层出不穷，《黑猫警长》（1984年）、《葫芦娃》（1986年）、《哪吒传奇》（2003年）等等，成为一代又一代人共同的童年记忆。时至今日，动画片已成为儿童生活的必需品，拓展了儿童题材美术外延的同时，也见证着中国民族动画事业的发展历程。新中国成立以来，在“为”儿童创作的美术领域有开拓性进展，但是整体而言还不能充分满足大众需求。“为”儿童创作，需要用“高大上”的艺术形式，“蹲下来”的儿童视角，以深入浅出的方式，体现美术与教育的“双一流”。在此方面，表现突出的有吴尚学、谢丽芳的连环画《稻田案件》、萧翱子的绘本《登登在哪里》等。

从具体题材和表现形式审视，新中国成立70年来，儿童题材美术创作呈现出综合性与多样性特征，门类趋于多样，样式更加丰富，材料极大拓展，表现手段与时俱进。儿童题材在中国画、油画、版画、雕塑、年画等传统美术品类中有所表现，如王珂中国画《雪域的阳光》等，在绘本、摄影、动漫、卡通、微视频等新的艺术品类中更是占据了主要位置，儿童也成了主要的阅读者和观赏者，有效帮助儿童形成健全的社会人格。

新时代，党和国家更加重视美育。习近平总书记给中央美院八位老教授的回信中指出：做好美育工作，要坚持立德树人，扎根时代生活，遵循美育特点，弘扬中华美育精神，让祖国青年一代身心都健康成长。2017年颁布的《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》，对如何传承发展中华优秀传统文化提出具体要求。通过“中华文明历史题材美术创作工程”等项目，美术界有力响应国家号召，承担时代责任。相信在举国重视美育的大背景下，会有越来越多的美术家倾心于斯，创作出更多为儿童和大人喜闻乐见的美术作品。

此外，当下更多高学历、具备创作能力的美术教师进入中小学、幼儿园工作，他们日常沉浸在儿童的“生活圈”中，对儿童的生活有更细致的观察，对儿童的喜怒哀乐有更敏锐和强烈的共情，会形成强烈的创作冲动，创作出贴近儿童生活的美术作品。如雕塑《阳光下的成长》，作者赵树青就是广东省东莞市一所乡村中学的美术教师。

以儿童题材的小视角，窥中国美术创作艺术之变的大气魄，为阐释有中国气度的艺术体系提供了蓝本。可以预见，儿童主题的美术创作、教育与研究将越来越受到重视，其内涵和形式也将越来越深厚和丰富。

（作者单位：首都师范大学美术学院）

制图：蔡华伟

《 人民日报 》（ 2019年06月02日 08 版）

(责编：郝孟佳、曹昆)