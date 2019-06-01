北京二中分校初一年级在中山音乐堂举行“多彩的青春”六一庆典活动

人民网北京6月1日电 2019年6月1日，北京二中分校初一年级学生和家长和老师近1500人，在中山音乐堂举行了“多彩的青春”六一庆典活动。

这个六一是学生们度过的最后一个儿童节，庆典以“告别童年，走向青春，展望未来，面对挑战，绽放光彩”为主题，初一年级12个班级的学生都奉献出了各自精彩的节目来为庆典活动添彩，为自己的节日庆贺。12班同学用心灵创作了一首诗，描绘了一幅画，用诗画绘出了迈入二中分校以来的喜悦、成长和期待。在学生、老师和家长的朗诵中，雄浑激越的《七色少年》为庆典拉开了序幕 。校音乐剧社和校合唱团多年来秉承着“让艺术在校园绽放”的理念，此次庆典中带来的音乐剧《BELLA》和器乐合奏《四季的小猫咪》让观众们耳目一新。庆典节目的形式多种多样，异彩纷呈：小剧《智斗三国》风趣幽默，让大家在欢乐的笑声中收获了启示；歌舞《这，就是青春！》掀起了小高潮，青春的韵律，动感的节奏引得全场掌声连连；杯子舞在《稻香》乐曲的伴奏中显得各外震撼；《追忆青春》的广播操音乐响起时，现场爸爸妈妈们的童年时光仿佛也历历在目……

在《天之大》悠扬深情的演唱声中，伴着视频播放的经过家长们精心筛选制作的学生成长相册，学生们打开了在这个特殊的节日里家长写给自己的一封信。很多学生潸然泪下，感动于父母的良苦用心，这样的交流和沟通，也为孩子迈上人生旅程的新阶段推开了大门。

庆典活动在全场“我二分少年不负韶华”的呐喊和激越的鼓声中推向高潮，震撼人心，激动人心。庆典活动得到了在场家长们的一致好评。六一庆典活动充分展示了北京二中分校全面优质、追求卓越教育理念，同时也展现了初一年级全体学生优秀的精神风貌。

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