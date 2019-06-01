第八届中国环境院所长论坛在兰州成功举行

5月27日，第八届中国环境院所长论坛在甘肃省兰州市举行。

本次论坛主题为“科技创新支撑生态环境保护和打好污染防治攻坚战”，由中国环境科学学会与教育部高等学校环境科学与工程类专业教学指导委员会联合主办，兰州大学、甘肃省生态环境厅和甘肃省环境科学学会承办。

中国环境科学学会秘书长王志华、兰州大学党委书记袁占亭、甘肃省生态环境厅巡视员张政民、科技部社会发展科技司副司长苏海红及中国工程院院士贺克斌、王金南、朱利中和来自生态环境部卫星环境应用中心、中国环境监测总站等单位的领导和专家近300人出席了论坛。与会嘉宾围绕当前环境科技创新、污染防治等议题，就推进管理支撑、科技前沿、环保产业、学科发展与育人交流合作等积极建言献策。

张政民在致欢迎辞时表示，此次论坛在甘肃召开，众多院士、专家学者、企业家和各界代表齐聚一堂，共同探讨生态环境领域前沿课题，必将对提升甘肃省生态环保水平，促进甘肃省绿色高质量发展提供强有力的科技支撑。希望与会专家、代表就打好水、气、土污染防治攻坚战，黄河、长江、内陆河流域水生态环境保护，祁连山地区生态环境治理、恢复与保护贡献真知灼见。

王志华在致辞时表示，中国环境院所长论坛是为环境领域科学研究、人才培养以及科研成果转化搭建的一个跨界交流与合作平台。希望与会专家学者积极为甘肃、大西北、全国的生态环境保护和污染防治建言献策，以精湛细腻的笔法在中华大地上绘出天蓝、水碧、土净的壮美画卷。

袁占亭在致辞中提到，西北地区地貌类型多样，生态环境敏感脆弱，建校110年来，兰大人用“勤奋、求实、进取”的精神坚守西部，取得了一系列显著成果。同时，他也希望借此次论坛举办的契机，各位专家、代表各抒己见，为西北的生态安全建设提出宝贵意见和建议。

本届论坛还设立两个分论坛。第一个分论坛以“聚焦生态文明建设，助力甘肃高质量发展”为主题，来自兰州大学、中科院西北生态环境资源研究所等单位的专家，就西北地区的生态环境保护和生态文明建设交流讨论。第二个分论坛的主题是“打好污染防治攻坚战的科技体制机制创新”，来自生态环境部、中国环境科学研究院、同济大学、江苏一夫科技公司等单位的专家就社会各方如何助力打好污染防治攻坚战，提出意见和建议。

与会代表围绕论坛主题各抒己见，提出了创新驱动支撑污染防治攻坚战、建设生态文明的七项倡议。

另悉，第九届中国环境院所长论坛将于2020年5月在成都召开。（刘晓倩）

(责编：白宇、岳弘彬)