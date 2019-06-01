以青春之声向祖国致敬——2019华语辩论世界杯总决赛暨首届环球青年思想对话大会在京举办

5月31日下午，2019华语辩论世界杯总决赛暨首届环球青年思想对话大会在北京举办。人民日报社副总编辑方江山致辞，国际关系学院党委书记韦春江、《环球人物》杂志社总编辑谢湘等出席。《环球时报》总编辑胡锡进，中国人民大学国际关系学院副院长、教授金灿荣，西安交通大学教授韩鹏杰，创新奇智首席战略官路一鸣，国际关系学院教授储殷，清华大学经济管理学院教授、清华大学总会计师焦捷，知名辩手陈铭等担任评委。

2019年华语辩论世界杯暨首届环球青年思想对话大会由国际关系学院和人民日报《环球人物》杂志社共同主办，主题是“以青春之声，向祖国致敬”，来自12个国家和地区的48所高校大学生汇聚北京，用辩论等形式交流思想。5月25日开幕后，6天时间里，清华大学、中国人民大学、国防科技大学、香港中文大学、澳门大学、台湾东吴大学、纽约大学、伦敦大学学院、爱丁堡大学、新加坡国立大学等参赛队伍的357名选手历经了62场高强度的比赛。最终，中国人民大学和来自中国台湾的东吴大学挺进决赛。

《环球人物》杂志社总编辑谢湘

决赛当天，两所高校的8位同学围绕“过程还是结果更能体现青年人奋斗的价值”这一辩题展开激烈辩论，从不同维度阐述青年的思考，发出年轻的声音。现场金句频出，双方碰撞出火花四射的思维之光。不仅观众大呼过瘾，评委韩鹏杰更盛赞这场比赛为近几年高校辩论赛中的经典之战。最后，中国人民大学以总比分14：7击败东吴大学，夺得本届赛事冠军。

方江山在致辞中指出，青年是整个社会力量中最积极、最有生气的力量，富有朝气、思维敏捷。国家的希望在青年，民族的未来在青年。青年当为现实关切而思辨，辩论当为时代议题而发声。当今世界正处于百年未有之大变局，经济全球化、世界多极化、社会信息化、文化多样化深入发展，各种思想交流、交融、交锋程度之深前所未有。加强沟通、多维度认识世界，相互借鉴、多层次取长补短，共同应对挑战，建设人类命运共同体，在今天尤其具有特殊的价值。他寄语青年，通过精彩的思想对话，增进共识，用思想的理性传扬对情绪化冲动的把控；期待以人类厚积的文明涵养和个人修炼的风度风采，用思想的理性铸剑为犁，让随时可能拔出的利剑永远败在思想手下，凝聚共识，以共商共建共享的方式构建人类命运共同体，共同建设好人类共同的地球村这一美好家园。

从左至右依次为路一鸣、胡锡进、金灿荣、陈铭

方江山说，辩论投射思想，对话凝聚共识。青年强则国家强，青年交流兴则世界文明兴。人类命运共同体的构建，离不开青年人的参与；世界多元化格局的发展，需要环球青年的思想对话。能够激发青年辩论兴趣的题目，不仅是当下的新锐话题，更是有蓬勃生命力和社会前瞻性的话题；当代青年的思想对话，将是奋斗思想的对话。青春是用来奋斗的，“奋斗者永远是年轻”。

华语辩论世界杯始创于2012年，将竞技体育的运营理念移植到高校辩论活动中，将传统辩论赛事引向专业、成熟的发展模式。在多年的运营发展中，华语辩论世界杯受到了来自共青团中央、全国学联、人民日报社等多方机构的关怀，逐渐形成了扎根国际关系学院，紧密结合社会组织，组委会专业运营的赛事模式。自创立以来，华语辩论世界杯始终坚持紧扣时代脉搏，与青年紧密相连，怀揣青年理想，勇担社会责任，心系家国天下，以青年之声，奏响时代强音。

(责编：曹昆)