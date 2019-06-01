人民日报社副总编辑方江山：为现实关切思辨 为时代议题发声

人民日报社副总编辑 方江山

5月31日下午，2019华语辩论世界杯总决赛暨首届环球青年思想对话大会在北京举办。本次大会由国际关系学院和人民日报《环球人物》杂志社共同主办，主题是“以青春之声，向祖国致敬”，来自12个国家和地区的48所高校大学生汇聚北京，用辩论等形式交流思想。人民日报社副总编辑方江山致辞，以下为全文内容：

为现实关切思辨 为时代议题发声

——在2019华语辩论世界杯总决赛

暨首届环球青年思想对话大会上的致辞

(2019年5月31日)

人民日报社副总编辑 方江山

尊敬的各位来宾、各位青年朋友：

大家下午好！

热烈欢迎大家来到人民日报社，共享2019华语辩论世界杯总决赛暨首届环球青年思想对话大会这场思想盛宴。

自古英雄出少年。青年是整个社会力量中最积极、最有生气的力量，富有朝气、思维敏捷。国家的希望在青年，民族的未来在青年。希望源自奋斗，未来启于当下。青年当为现实关切而思辨，辩论当为时代议题而发声。

雄辩家西塞罗说：“辩才是人类最光辉的美德之一。” 辩论的魅力不仅在于犀利的语言、精彩的逻辑，更在于托举起语言和逻辑的深邃思想。“言为心声”，语言的论战本质上是思想的交锋。而青年的思想火花，往往是人类文明史上最动人的火花。

人类文明“轴心时代”，古希腊哲学家中演讲、辩论蔚然成风，苏格拉底的“精神助产术”以问答、辩论、讨论的方式启迪人们对问题的思考。思辨对古希腊几何、医学、天文等知识的产生和发展起到了重要推动作用，更为人类留下了很多哲学、政治学、伦理学等方面的经典著作。中国的战国时期，成百上千的学子云集稷下学宫，辩难题、论学说、明道理。在那里发生的“王霸之辩”“义利之辩”“天人之辩”“人性善恶之辩”，可谓蔚为壮观，直接催生了儒家、道家、法家、名家、阴阳家等学派著书立说，百家争鸣。那是辩论活动在中华文明发展重要时期迸发出的群星璀璨。

今年是五四运动100周年。100年前，中华民族危难之际，风雷鼓荡的青年辩论活动自觉为担负起启蒙和救亡的时代使命发先声、聚共识。当时，各种主义和思潮盛行，资本主义道路没有走通，改良主义、自由主义、社会达尔文主义、无政府主义、实用主义、民粹主义、工团主义等也都“你方唱罢我登场”。五四青年以报纸杂志为阵地，发起了“白话”与“文言”、“新文化”与“旧文化”、“新道德”与“旧道德”、“问题”与“主义”的辩论。正是在五四青年的激辩与呐喊中，在各种思想的论战与交锋中，一大批青年选择了马克思和列宁的学说，选择了社会主义的道路，选择了成立中国共产党。

历史经验表明：雄辩启迪思想，真理越辩越明。辩论历史也表明：辩言不可妄发，发必当理。挥洒辩论的慷慨激情，交锋激发的思想光芒，本于理性、道理和逻辑。即使争辩激烈，言辞锋利，幽默基于善良才有感染力，讽刺基于劝导才有穿透力，批评基于尊重才有震撼力，也可谓良言善语，让人受益，促人省思，催人奋进。辩者，求服人心也，非屈人口也。雄辩的目的在于说服，雄辩的秘诀在于技巧。有道是技巧造就了雄辩家，天分造就了大诗人。雄辩的技巧在于运用语言的魅力，无论是用夸张的方式表达，还是用平实的方式体现，或冷或热，或浓或淡，贵乎得体，要在打动人心，说服对方。在不断地辩论和交锋中，人们对事物的认识更加全面、深化，也加深了对彼此的了解。可以说，人类社会在辩论中不断探索真理，以真理指引着人们不断前行。

当今世界正处于百年未有之大变局，经济全球化、世界多极化、社会信息化、文化多样化深入发展，各种思想、思潮交流交融交锋程度之深前所未有。加强沟通、多维度认识世界，相互借鉴、多层次取长补短，共同应对挑战，建设人类命运共同体，在今天尤其具有特殊的价值。我期待，今天在场的青年朋友通过精彩的思想对话，增进共识，用思想的理性传扬对情绪化冲动的把控。我更期待，所有地球村人，以人类厚积的文明涵养和个人修练的风度风采，用思想的理性铸剑为犁，让随时可能拔出的利剑永远败在思想手下，凝聚共识，以共商共建共享的方式构建人类命运共同体，共同建设好人类共同的地球村这一美好家园。

辩论投射思想，对话凝聚共识。青年强则国家强，青年交流兴则世界文明兴。人类命运共同体的构建，离不开青年人的参与；世界多元化格局的发展，需要环球青年的思想对话。

华语辩论世界杯注重时代特色、创新精神和青春品位的融合，是一项青年思想交流活动，是世界范围内青年精英学习思辨的有益尝试。华语辩论世界杯自举办至今，已覆盖了全球12个国家和地区，500多所海内外高校累计超过10万名辩手参与。2019华语辩论世界杯从5月25日开幕到今天，围绕“以青春之声，向祖国致敬”这一赛事主题，48支队伍历经6天62场比赛的精彩角逐，即将在总决赛之后迎来冠军的诞生。中国人民大学、东吴大学的8位辩手，将围绕总决赛辩题“过程/结果：更能体现年轻人奋斗的价值”进行辩论，从两个角度发出青年精英的思考与声音。我们期待，在即将开始的总决赛中，听到当代青年的优秀代表们，围绕奋斗过程和奋斗结果两个维度进行思想的碰撞和交锋。我们相信，华语辩论世界杯必将吸引越来越多的高校参与，华语圈的吸引力必将越来越大。我们热烈欢迎国内外更多高校和学生加入到华语辩论世界杯辩论赛中来。

以2019华语辩论世界杯总决赛开启环球青年思想对话大会的盛况，此次总决赛成为在首届环球青年思想对话大会上影响最广泛、参与人数最多的思想交流和碰撞的活动形式，很有意义。环球青年思想对话大会，将通过辩论、演讲、论坛等多种形式，为青年搭建思想交流的宽广平台、展示才华的精彩舞台，必将促进华语青年学子思想交流和精神成长，提升青年文化活动层次，助力培养青年精英。我们非常期待，聆听总决赛的7位评委——环球时报总编辑胡锡进先生，中国人民大学国际关系学院副院长金灿荣先生，清华大学总会计师、经济管理学院教授焦捷先生，西安交通大学人文社会科学学院哲学教授韩鹏杰先生，知名主持人路一鸣先生，《奇葩说》冠军、武汉大学青年教师陈铭先生，国际关系学院教授储殷先生——对这些优秀青年的敏思雄辩做出精彩点评，以及与辩手的精彩对话。

我们相信，新时代，当代青年的思想对话，将是家国思想的对话。无论治学还是立业，一个青年想抵达高远的境界，离不开家国思想的滋养；当代青年的思想对话，将是新锐思想的对话。能够激发青年辩论兴趣的题目，不仅是当下的新锐话题，更是有蓬勃生命力和社会前瞻性的话题；当代青年的思想对话，将是奋斗思想的对话。青春是用来奋斗的。“奋斗者永远是年轻”。

在此，我们由衷感谢这次活动主办方《环球人物》杂志社、国际关系学院以及这次活动承办方、支持方。媒体从来都是思想交锋的阵地、时代声音的载体。今天，由人民日报主管主办的《环球人物》杂志社参与主办2019华语辩论世界杯总决赛暨首届环球青年思想对话大会，正是当代媒体人对五四运动100周年的致敬——100年前，五四青年的激烈辩论，就是在《新青年》《每周评论》等杂志上进行的。今天，国际关系学院参与主办2019华语辩论世界杯总决赛暨首届环球青年思想对话大会，体现了责任和担当——辩论赛发起于校园，繁荣于校园，是当代青年学子最为热衷的活动之一。没有承办方、支持方以及社会各界的热心参与，就不会有这次活动的顺利举行。

最后，祝各位参赛选手超水平发挥，取得最好成绩！

祝今天的活动圆满成功！

祝环球青年思想对话大会暨华语辩论世界杯越办越精彩！

谢谢大家！

(责编：曹昆)