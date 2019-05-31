耄耋之年初心在 老骥伏枥志尤坚

孙燕在病房查房时的照片。受访者提供

“我对‘健康中国2030’很有信心，尽管，我是一个老人，不一定看得见……”

90岁的孙燕坐在我们面前，乐观幽默面带微笑，采访时，他偶尔在不经意间谈及生老病死的命题，轻描淡写。

走进孙燕位于中国医学科学院肿瘤医院的一层办公室，采访人员有些惊讶，这间房子令人联想到“陋室铭”，面朝北，空间狭长，上午10点，光线还不是很充足，也不太利于拍摄……

孙燕是谁？他是我国著名临床肿瘤学家，一手创办了内科肿瘤治疗专业；他是中国工程院院士，悬壶济世六十载，中西医结合治肿瘤……

纵观我国肿瘤内科半个世纪的发展轨迹，孙燕的人生就是中国肿瘤内科的历史。

“我心疼得了不得……”

——半生挂念定西药农

孙燕生于民族忧患时期，一懂事就国土沦丧。

在高小寄宿学习时,在一位“为百姓治病”的医生影响下，孙燕萌生了“学医报国”的想法，这也促使他后期不断钻研，克服学习和生活上的困难，1948年考入燕京大学医预系，之后在1956年又顺利获得北京协和医院的医学博士学位，30岁时他转到中国医学科学院肿瘤医院工作。

与定西的故事，始于1970年的春天，那时孙燕一家被下放到“贫甲天下"的甘肃省定西地区(今定西市)安家落户。

医者父母心。据原甘肃省定西制药厂姚永福回忆，在定西地区医院工作时，孙燕因常常接济病人，生活很拮据，孙燕却乐在其中，他把为病人解除痛苦当做是自己最大的快乐。

当年，定西县城关镇苟耀华一个多月大的独生子染上了严重的肺炎，呼吸衰竭、生命垂危。孙燕闻讯赶来，在没有呼吸机的情况下，立即进行口对口和手捏的人工呼吸。经过了一周的努力，愣是把孩子从死神手里拽了回来。为了感谢孙燕的救命之恩，自此，苟耀华将孩子改名为苟敬燕。

一提到定西，90岁的孙燕的眼睛在发光。他丝毫不提艰苦岁月里的清贫故事，口中只有当年挑着担子卖黄芪却卖不出去的药农、定西制药厂改名扩建后的繁荣景象……

“快散集时，有时药农的黄芪卖得不好，最后成交价格和干柴差不多，我心疼得了不得，这真是很宝贵的药……”记忆中，药农艰难的生存状态，多少年萦绕在孙燕心头。

“中药真的很神奇……”

——中西医结合防治肿瘤

孙燕在美国工作时和团队成员的照片。受访者提供

“西医更多是研究癌症的致病因素，比较注意结合当前的科学成果来治疗肿瘤。中医则认为‘正虚’是癌症发生的重要因素，在2000年前就提出‘正气内存，邪不可干’，更重视提高机体的抗病能力，这是中医和西医的区别。”孙燕曾表示，中西医是不同的医疗体系，都是人民和疾病抗争中积累的经验总结，各自均有独特的优势。

正气内存，邪不可干。在访谈开始之前，孙燕坚持要给记者先科普一下医学知识，他形象地给我们解释道：“在肿瘤的综合防治方面，中医更重视病人和内因，西医更重视肿瘤和外因。西医就是从前面抑制肿瘤作战，中医就是从后面支持机体，让你强大到‘邪不可干’”。

对于中西医治疗肿瘤的优势与劣势，孙燕坦率地说：“与目前先进的靶向药物治疗、免疫治疗、化学治疗相比，中医很多抑制肿瘤本身的方法效果是比较差。但是，从提升病人的抗病能力、改善病人的生活质量方面，中医还是有较大优势的。”

新竹高于旧竹枝，全凭老干为扶持。孙燕此前表示，此生最幸运的就是在很多名医门下受教。吴桓兴是他的良师益友，在他们那些老一代临床肿瘤学家支持与指导下，孙燕在内科肿瘤治疗方面不断开拓、探索……

在定西工作近两年后，孙燕回到了北京，这时细胞免疫学正在蓬勃发展。时任中国医学科学院肿瘤医院院长的吴桓兴鼓励孙燕使用西方免疫学的检测方法，测试肿瘤病人细胞免疫功能以及治愈后的恢复状况。

于是，孙燕开始观察晚期肿瘤患者的细胞免疫功能情况。他发现一组病人，经过手术、内科治疗、化疗三年后，肿瘤没有发生复发和转移，检测后发现，病人的细胞免疫功能恢复到接近正常人的水平。孙燕说：“这个时候，我们就知道，细胞的免疫功能与肿瘤的恢复、控制的关系非常重要。”

基于自身多年的从医经验，吴桓兴提醒孙燕，很多病人既接受西医的治疗，也同时会吃中药，而这些中药绝大多数都是扶正培本的调理中药，可以比较一下两种病人之间的免疫功能的差异。通过多次的预验、同行校验、孙燕和他北京、上海的几位同道得出结论，扶正中药可以提高肿瘤病人的细胞免疫功能。1981年，相关论文在《中华医学杂志》发表，那时，孙燕已经人在美国了。

“改革开放后，恰好有一个工作契机，我就去美国工作了两年。彼时，我都50岁了，他们请我在科里做学术报告，其中就有一个是中药促进细胞免疫的报告。”孙燕说。

报告结束后，美国有一家药业对扶正中药非常感兴趣，专门为孙燕提供了一笔继续实验的基金。经过一年半的实验研究，孙燕发现，肿瘤患者的细胞免疫功能较低，如果在体外给细胞加上了扶正中药的提取物后，低的可以调高，高的可以调低。孙燕说：“实验结果出来后，很多老教授都说中药对免疫功能的调控很神奇，西药可以让细胞免疫功能提高，但是，还可以将免疫功能调低的药比较少”。后来实验和在临床上证明，被抑制的是Ts细胞，这样就使Th/Ts比例恢复正常。

“近几年诺奖得主发现，肿瘤细胞之所以可以生长，主要是因为麻痹了免疫细胞。我们要动员免疫细胞与肿瘤细胞战斗！”孙燕生动地向我们介绍，最新研究表明扶正中药体外可以抑制肿瘤细胞释放的PD-L1的表达，扶正中药有潜力和现在的分子生物免疫学相结合，非常值得进一步观察。

关于继承和创新，孙燕此前表示，我们这一代人的任务就是建立这种桥梁，通过用分子生物学方法阐明中药的作用，从而对世界医学做出我们民族的贡献。

“我怎么就有铜像了？”

——十年心血回馈定西

孙燕回定西制药厂调研的照片。受访者供图

为了感谢他为定西百姓做出的突出贡献，定西制药厂将改制扩建后的巉口新厂更名为“扶正药业”，并特意在陇药博物馆给孙燕竖了一个铜像。孙燕略显顽皮又有点欣慰地说：“我都不敢讲，我还活着呢，怎么就给我竖了个铜像？”

从美国回来后，孙燕把扶正中药的研究成果制成院内制剂给病人使用，随着用药需求量不断增大，医院的中药房逐渐无法满足。

彼时正好，姚永福也刚刚接任定西制药厂党委书记，振兴定西制药厂的道路举步维艰，没经费、没技术、没设备。姚永福找到孙燕，恳请他帮忙开发新产品。

面对病人对扶正中药逐渐增长的需求和定西制药厂的现实困境，孙燕二话没说就把自己十多年苦心研究的贞芪扶正冲剂的处方和生产工艺交到姚永福的手上，无偿让定西制药厂试制生产，并安排药师协助保证质量。

“身体虚弱的人、正常的人吃了之后，都可以提高免疫功能。”孙燕说。1985年贞芪扶正冲剂获得药政部门颁发的药品许可，变成一个正式的药上市后，很受欢迎，也进入到了国家医保目录、国家药典，成为了国家的基本药品。

在定西发展扶正中药后，某种程度上，也帮助了定西脱贫。大面积种植黄芪，养活了很多药农。孙燕说：”我很开心，也算是为国家做了一点事情。”

2012年春节前，孙燕在兰州获得了一个奖——“‘感动甘肃’十大陇人骄子特别奖”，而给他颁奖的人，正是他40年前的病人，那个1个月大患肺炎生命垂危的孩子——苟敬燕。孙燕很是感动，这就是他做医生的快乐。

不过，孙燕也有工作上的烦恼，贞芪扶正冲剂基本上是无偿给了定西制药厂生产。药品当时没有专利保护，很多药厂都来仿制生产这个药。“黄芪和女贞子的有效成分如果不够，有可能败坏药品的声誉”。担心市场上仿制药以次充好，孙燕无奈申请专利保护将药品又做成胶囊形式，但保护期未满又被人仿制......

“这可能是我最后的愿望”

——办好北京扶正肿瘤医院

北京扶正肿瘤医院照片。受访者提供

最近国家癌症中心发表：“小城市肿瘤死亡率最高，大城市死亡率相对较低，中等城市和农村介于二者之间。”孙燕告诉我们，肿瘤高发区研究很重要，通过努力，高发区、小城市等的死亡率都可以达到大城市目前的水平。

面对记者7个采访问题，孙燕只选择了其中涉及扶正理念和扶正医院的两个相关问题。他不想谈他自己，只希望多介绍北京扶正肿瘤医院。

据了解，北京扶正肿瘤医院2016年1月14日注册成立，目前企业处于待开业状态，预计今年下半年开始营业。据北京市卫生健康委员会官网显示信息，“北京扶正肿瘤医院”级别为三级肿瘤专科医院。

“这个医院一定是面向西北的，之所以建立它，就是希望通过“医联体”提高西北地区肿瘤医院的诊疗水平，降低小城市肿瘤患者死亡率” ，作为这家医院的名誉院长，孙燕对这家医院的开办寄予厚望。他说：“希望将这家医院打造成一家北京支援西部的公益为主的医院。”

关于北京扶正肿瘤医院未来的发展，孙燕有很多的想法。

一是希望建设世界一流、国内一流的高水平医院。在医护人员、医疗设施方面，中国医学科学院与北京肿瘤医院也将会进行更多优质医疗资源的共享。

二是希望这个医院不要总在北京呆着，更多去为西部服务，建构一个覆盖陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆的医院联合体，通过送医送药、来京学习等，担当起西北五省的肿瘤防治工作。

三是希望打造一所新型的国际化医院，邀请国内外专家参与研究工作，共同进行远程会诊或书面会诊，定期进行业务探讨、交流与学习，让中国的药品走向世界。

四是希望医院开办后在肿瘤诊疗方面可以非常规范，并成为带动西北部五省诊疗规范的一个通道。

“据统计，小城市与中等城市的肿瘤治愈率较低，主要是治疗不规范造成的。”孙燕告诉我们，中国临床肿瘤学会（CSCO），每年都会根据国家医政和药政部门的要求，制定一组《常见肿瘤诊疗规范》。他认为，这是最新、最好的诊疗选择，希望医院可以切实的去实践 。

五是希望医院成立后，可以开始内部制剂的研究。孙燕期待有一天扶正中药抑制肿瘤释放的PD-L1，在临床上可以得到验证，并且也能研制出其他的创新药。“

“今年下半年医院开业，希望开业以后越办越好” “这可能是我高龄以后，最后的愿望……”对于这家医院，孙燕将自己定位是一个“出主意的人”，他坦言，具体工作还是得靠后来人，那些医院的中青年专家们。

“把卫生工作的重点前移”

——迈向“健康中国2030”

“‘健康中国2030’这是非常宏伟的计划，实现总体癌症5年生存率提高15%，作为医疗人员我深受鼓舞。”孙燕强调，我们国家的政策非常清楚，就是要把卫生工作前移，光治疗晚期病人比较困难，病人也会很痛苦。孙燕认为，在肿瘤综合防治方面，有三点比较值得关注。

一是预防胜于治疗。“治疗晚期病人花费很大力气，有的时候也治不好。”孙燕认为，肿瘤是一个慢性的过程，将卫生工作前移，可以早筛查、早发现、早治疗，这样能够提升治疗效果。

二是传播科普知识。“通过媒体传播医疗常识，教会群众如何防癌、少得癌，得癌之后又该如何早发现、早治疗。”孙燕表示，扶正医院、医联体都将会开展预防性的科普宣传和早期筛查。

“早期筛查已取得非常好的效果。”孙燕援引美国2019年最新发布的数据，25年，美国癌症的总体死亡率下降了27%，多数肿瘤的发病率也在下降。

他表示，美国研究人员总结肿瘤发病率下降的原因，主要在于改善环境、提升生活质量，其中控烟尤其重要；还有就是加强早诊断、早治疗和多学科综合治疗等。

“我国西北部地区医疗卫生水平的基础相对较弱，为了实现‘健康中国2030’的目标，可以重点着力提高这些医疗落后地区的肿瘤治愈率。”孙燕告诉我们。

三是发展创新药物。此前有报告显示，我国每天约1万人确诊癌症，平均每分钟7人确诊患癌。加强药物创新、提升药品可及性对延长患者生存期、提高患者生活质量、减轻社会疾病负担有重要意义。

“及早预防、开展科普、研制创新药，这就是走向健康中国很重要的三个因素。”孙燕说:“我对健康中国的目标很有信心，这个目标不能只靠医生，而是需要我们全社会共同努力。

(责编：刘婧婷、熊旭)