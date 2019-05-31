世界大学气候变化联盟成立 清华担任首届主席学校

5月28-29日，来自9个国家12所大学的校领导及气候变化领域的学术带头人相聚清华园，在清华大学召开世界大学气候变化联盟第一次全体会议。会议讨论并通过了联盟的章程，并宣布世界大学气候变化联盟（Global Alliance of Universities on Climate，简称为GAUC）正式成立。

12所大学校领导及气候变化领域的学术带头人宣布联盟成立

据了解，联盟的成员大学包括澳大利亚国立大学、伯克利加州大学、剑桥大学、帝国理工学院、伦敦政治经济学院、麻省理工学院、东京大学、清华大学、里约热内卢联邦大学、印度科学大学、巴黎政治大学、斯坦陵布什大学。

按照联盟通过的章程，联盟将围绕联合研究、人才培养、学生活动、绿色校园、公众参与等主要方面开展工作，具体包括在气候相关技术、经济、政策等方面开展双边和多边联合研究、推动技术和政策解决方案的创新与实施、开展联合教育项目和气候相关课程系统建设，促进全球青年学生的交流与合作，通过与多元利益相关方合作提升公众意识、动员更多气候行动等。

会议讨论确定，清华大学担任联盟的首届主席学校，伦敦政治经济学院担任联盟的首届联合主席学校。清华大学校长邱勇担任联盟创始主席。首届联盟秘书处设立在清华大学，清华大学气候变化与可持续发展研究院常务副院长李政担任联盟的首任秘书长。

清华大学校长邱勇表示：“感谢各校代表群策群力，为联盟筹建贡献了力量和智慧。我相信，应对气候变化的全球挑战，一流大学要有一流的担当。联盟的成立恰逢其时，希望成员单位携手努力，为全球气候治理作出应有的贡献。作为联盟主席学校和秘书处单位，清华高度重视气候变化这一重要议题，也将会为联盟的发展提供全方位的支持。”

清华大学副校长兼教务长杨斌主持了本次会议。来自12所成员学校的与会代表们详细讨论了联盟的使命愿景、治理结构、发展策略、合作内容、长期规划和近期行动。（王琦）

(责编：褚昕岚(实习生)、熊旭)