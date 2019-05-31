学在课外：在游中学，于行中悟

原标题：在游中学，于行中悟

河北省香河县城内第二小学的学生参观农家博物馆，体验筛面粉所用的箩床等工具。李晓果/摄（新华社发）

读万卷书，行万里路。河北香河的小学生操练起农具，感受劳动的乐趣；江苏徐州白云山小学的孩子放飞风筝，在阳光和清风中与大自然拥抱；内蒙古呼和浩特恒昌店巷小学的同学体验制香工艺，把文化传承的满满心意寓于一方方香篆之中……孩子们以不同形式丰富着“行万里路”的内涵，“学在课外”逐渐成为一种选择。

越来越多的人参与到研学旅行之中，印证着经济社会的发展和教育理念的更新，这归功于有关部门的大力推动与支持。2016年，教育部等11部门联合印发《关于推进中小学生研学旅行的意见》，研学旅行从选修课升格为必修课。目前，全国已有研学实践教育基地近600个，涵盖农业基地、科研院所、知名企业等，为“在路上的课堂”创造了良好发展条件。

知识无处不在，课堂也不止学校一个。如果说学校授课重在智识的训练，研学旅行则强调综合能力的培养。学生们用脚步丈量大地，通过眼见为实开拓视野，通过亲身实践以行促知，通过生活管理学会自立，通过团队协作适应社会。作为学校教育和家庭教育的辅助线，研学旅行有效激发了素质教育的生命力。

从素质拓展、自然教育，到非遗文化、科技创客，研学内容各有特色；从学校统一组织到家庭自费报团，活动计划各有侧重……但宗旨不外乎学游并重、游以为学。换句话说，研学旅行，旅行是方式，学习才是目的。教师、家长要在拓展教学空间之外，进一步改进和创新教学方式，找准一个主题，搞好一项活动，体悟一个道理，或许比那些贪多求全图光鲜的项目更有意义。

习近平总书记指出，青少年阶段是人生的“拔节孕穗期”，最需要精心引导和栽培。我们既要鼓励孩子畅游于知识经典的海洋，也要引导他们阅读自然与社会的大书，在游中学、于行中悟，外修形象、习惯，内修心灵、思维。六一国际儿童节将至，愿我们在孩子们的脸上始终看得到笑容，在他们的身上一直看得到成长。

(责编：李依环、曹昆)