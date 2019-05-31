原标题：为儿童成长提供立体保护（新论）

围绕未成年人保护形成了既针对个体也面向群体、既保护外部安全也保护心灵健康、既针对现在也考虑未来的全维度保护体系，为少年儿童更好成长创造了广阔空间

在前期探索、改革的基础上，2019年我国在未成年人保护领域采取了一系列重大举措。最高人民检察院正式设立了未成年人检察厅，民政部也设置了儿童福利司，分别实现了未成年人保护在司法和福利领域的改革突破，进一步夯实了未成年人保护的制度基石。

少年儿童是国家的未来、民族的希望。习近平总书记强调，全社会都要了解少年儿童、尊重少年儿童、关心少年儿童、服务少年儿童，为少年儿童提供良好社会环境。党的十八大以来，党中央高度重视未成年人保护以及广大少年儿童的成长问题。相关政府部门及司法机关积极行动，社会组织及时补位，围绕未成年人保护形成了既针对个体也面向群体、既保护外部安全也保护心灵健康、既针对现在也考虑未来的全维度保护体系，为少年儿童更好成长创造了广阔空间。

未成年人保护的重要性不言而喻。近些年来，未成年人保护屡屡成为社会各界关注的热点，相应的制度建设也在加速推进。比如，国家层面先后出台了《关于加强农村留守儿童关爱保护工作的意见》《关于加强困境儿童保障工作的意见》，确立了“强制报告、应急处置、评估帮扶、监护干预”四位一体机制；针对校园欺凌、低龄未成年人恶性案件、虐童等侵害案件，出台《关于进一步深化预防青少年违法犯罪工作的意见》《关于加强专门学校建设和专门教育工作的意见》等指导性文件；修改刑事诉讼法增设未成年人专章，修改刑法废除嫖宿幼女罪，等等。一系列具有针对性的举措，进一步筑牢了未成年人保护的法治堤坝。

加强未成年人保护，离不开立法的支撑。本届全国人大常委会高度重视未成年人立法工作，将学前教育法、未成年人保护法（修改）、预防未成年人犯罪法（修改）列入了条件比较成熟、任期内拟提请审议的立法项目，还将家庭教育法列入需要研究论证的立法项目。国务院也在抓紧制定未成年人网络保护条例等专门行政法规。这些与未成年人息息相关的法律法规的制定或修改，不仅应当注重总结、提炼和巩固新时代未成年人保护制度建设的成果，还应当加强针对性，以解决当前未成年人保护所面临的重大难题，为孩子们提供更加扎实的法治保障。

随着时代的发展进步，未成年人保护也面临着新的挑战。比如，今年4月，一段“童模被踹”视频在网上流传，暴露出互联网经济下，一些新兴产业在儿童权益保护方面存在的问题。对此，相关地方部门迅速响应，出台了关于规范童模活动保护未成年人合法权益的意见，并入选最高人民检察院发布的十大典型案例，体现了未成年人司法保护的与时俱进。相信随着相关制度的不断完善，党中央关心、关爱未成年人的精神和要求能够传导到祖国大地的每一个角落，让孩子们都能够感受到新时代的阳光和温暖。

（作者为上海政法学院副院长、教授）

(责编：李依环、曹昆)